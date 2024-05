La primera respuesta del Gobierno a la pelea con España: "No va a haber disculpas"

El vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro del Interior, Guillermo Francos, dieron entrevistas televisivas este domingo para confirmar que Javier Milei no pedirá perdón por los dichos hacia la esposa de Pedro Sánchez, lo que provocó un fuerte conflicto diplomático con España.

"No corresponde ninguna disculpa, al contrario, yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho del presidente", remarcó Francos por TN en alusión a las declaraciones de ministros españoles contra Milei donde, por ejemplo, se lo acusó de estar bajo el efecto de “sustancias”.

El ministro del Interior remarcó que fue Sánchez quien realizó las agresiones contra el libertario y aclaró que Milei "no hizo ninguna mención directa" en su último discurso.

"No sé por qué tanta ofensa. Creo que han levantado el tema innecesariamente y ojalá lo den por superado. El presidente no va a hacer comentarios sobre eso en ningún sentido. Le han pedido que se disculpe, pero (Milei) no siente que tenga que pedir ninguna disculpa. De manera que pueden esperar tranquilos que no va a pasar", reiteró Francos quien descartó una ruptura de las relaciones entre ambos países.

"Sería ridículo que un gobierno español decida interrumpir sus relaciones diplomáticas con la Argentina. Para mi no tiene ningún sentido, en todo caso es un cruce entre dos presidentes que no se tienen simpatía. De ahí a romper relaciones de España con Argentina me parece una cosa sin ningún sentido", sostuvo.

En la misma línea se expresó Manuel Adorni al marcar que el Ejecutivo de España debería ser quien se disculpe con le jefe de Estado argentino.

"El presidente no tiene por qué pedir disculpas. De hecho seríamos muy gustosos que efectivamente el gobierno español le pida perdón al presidente por todo el maltrato, destrato e insultos que ha recibido en los últimos 15 días", lanzó por LN+.

Puntualizó, al igual que Francos, que Milei no mencionó en su discurso ni a Pedro Sánchez ni a su esposa Begoña Gómez. “Tomaron el caso como propio y efectivamente relacionaron lo que estaba diciendo el presidente Milei con lo que efectivamente ocurrió con la esposa de Sánchez”, justificó.