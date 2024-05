Narcotráfico y trata de personas: las dos claves que aseguran la llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema

Los big players definieron, y lo esperable es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación reciba sus dos nuevos miembros: Ariel Ljio y Manuel García Mansilla. Así se deduce de la información confirmada a MDZ, en la que se incluye la excelente opinión que tiene la embajada norteamericana y los principales organismos de lobby, así como la mayoría del poder judicial y los organismos de mayor peso dependientes de la justicia y el sector privado, que ven con beneplácito el desembarco del juez de Villa Dominico.

Ariel Lijo cree que antes del primero de julio será miembro de la Corte Suprema despúes de una holgada sesión parlamentaria que le permita aprobar su pliego gracias los dos tercios de los senadores presentes. El Gobierno se prepara para lograr un éxito parlamentario por fuera de la órbita de la ley Bases, y que tendrá como eje principal a los abogados Manuel García Mansilla y Ariel Lijo. La oposición reconoce en voz baja que el pliego ingresa para ser aprobado, y la estrategia de sumar step by step dio el resultado planificado.

El fin de semana fue intenso para Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia y quien promovió entre otros la figura de Lijo para integrar la anómala Corte Suprema de Justicia, hoy funcionando con Horacio Rosatti a la cabeza en una cruzada con Ricardo Lorenzetti. El informe final de Cúneo Libarona integró cerca de 4.000 opiniones sobre la candidatura de Lijo, por lo que en una relación de 10 a 1 se logró recopilar 3.578 a favor y 328 en contra.

Los intentos de vetar el nombre de Ariel Lijo cayeron como en saco roto, incluso hubo nerviosismo de un importante empresario de doble apellido que llamó a distintas agrupaciones pidiendo que se expidan en su contra, pero la estrategia ya estaba en marcha, y no hubo éxito en la operación. El Gobierno se encargó de averiguar en la embajada de Estados Unidos, hoy en un periodo de recambio por la posible llegada de Donald Trump, y el concepto sobre Lijo es muy bueno.

Las investigaciones sobre narcotráfico, distintos cursos de formación recibidos en el exterior para investigar trata de blancas, su rol en el desarmado de distintas bandas en la Villa 31 y el éxito en distintas investigaciones que incluyen detención de narcotraficantes le valieron a Lijo el certificado de buen candidato para la embajada norteamericana y organismos dependientes. Lo sabe el juez y el presidente Javier Milei, quien sigue el tema con atención y despejó dudas sobre su apoyo al magistrado.

El Presidente Milei le dijo a MDZ antes de asumir: "No me interesa ni tener el teléfono de los jueces, que digan e investiguen lo que quieran de mí y mis funcionarios, no me cambia". Milei tuvo una postura desinfecta de la relación del Poder Legislativo con el Ejecutivo y el Judicial. No hará llamados ni se encargará de trabar un vínculo con Lijo y lo ratificó días atrás: "Tengo el culo limpio, que investiguen lo que quieran", declaró.

En términos parlamentarios, fuentes judiciales creen que Ariel Lijo cosechará algunas adhesiones en voz alta y otras en voz baja, obedeciendo el pedido de Cristina Kirchner. Ezequiel Atauche representa apenas siete oficialistas, pero Kirchner trabaja para que el Frente Nacional y Popular de José Mayans aporte sus 17 porotos, de los que según supo MDZ, hay once confirmados. El PRO y Cambio Federal representarán casi diez manos levantadas, por lo que el bloque de Unidad Ciudadana de Juliana Di Tullio votará partido, pero aportará también una cantidad menor de votos. Los radicales según supo este cronista también se partirán, con Martin Lousteau y Carolina Losada votando a favor, como el ex gobernador mendocino Rodolfo Suárez y Maximiliano Abad.

En términos de lobby, la Cámara Nacional Electoral, que encabeza Santiago Corcuera, junto con Asociación Mundial de Juristas, una ONG que reúne a jueces de 140 países; el Foro Legal Internacional, la DAIA y los jueces de la Cámara de Casación penal, de la Cámara Federal Penal de la Capital, de la Cámara Penal Económico y magistrados y fiscales de todo el país dieron el visto bueno para el desembarco del juez de Villa Domínico.

El kirchnerismo apoyará en silencio, el PRO, los liberales y algunos radicales abiertamente, como otros peronistas disidentes que buscarán la llegada de los dos jueces al máximo tribunal. El silencio de Cristina Kirchner será clave para que dos tercios se sienten a sesionar en una noche histórica, en la que, dicen los que saben, sorprenderá la holgura del número que permita el festejo de Ariel Lijo.