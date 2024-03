Tensión, lobby y optimismo: avanza el proyecto para aprobar el pliego de Ariel Lijo

La Corte Suprema empieza a pagar los costos de ser cuatro miembros y quedó en el medio de la disputa del Gobierno y la Justicia. Y el pliego de Ariel Lijo es impulsado internamente para que se valide en el Senado con mayoría especial, lo que requiere mínimamente el consenso de oficialistas y opositores. MDZ hizo un raid de consultas para comprobar que si hoy fuera el día decisivo, el nuevo integrante de la Corte sería Ariel Lijo, quien dejará su despacho de Comodoro Py para mudarse a Talcahuano. Creen lo mismo en el ministerio de Justicia, Casa Rosada y el Senado.

El pliego de Ariel Lijo está en el aire, todavía nadie se anima a decir nada, pero hay un halo de confirmación que se percibe en la Corte Suprema, el bloque de Unión por la Patria, el despacho de Victoria Villarruel y el sector de Juntos por el Cambio. El juez de Villa Domínico espera estoico, en silencio, haciendo los pocos llamados correspondientes y con la mirada puesta en el máximo tribunal, tal como cree que termina esta historia de suspenso. Todos, incluida Cristina Kirchner, hacen los mismos llamados correspondientes con el mismo objetivo: intentar descifrar qué va a pasar con el pliego del juez.

Lobby. Empieza la rosca final para el nuevo integrante.

Hay distintos escenarios que se bosquejan en el mientras tanto. En concreto: dentro del mundo de Victoria Villarruel se especula con que La Libertad Avanza se encargó de explicarle los beneficios de la llegada de Ariel Lijo a María Romilda Servini, jueza que entiende en lo electoral y que en diciembre cumplirá 88 años. Tiene afecto personal y admira al juez Lijo, dicen que es parte de los que creen que el magistrado tiene que llegar sí o sí. Como contraparte, hay quienes aseguran que ese vínculo permitirá sumar porotos a la hora de dirimir cuestiones electorales pendientes dentro del mundo libertario. "Ese pliego va a pasar, no tenemos dudas acá", es la definición del despacho vicepresidencial.

"Lijo va a llegar, eso es obvio, se encargó Mariano Cúneo Libarona seguro, no nos dijeron nada pero sabemos que es así", asegura un senador de Juntos por el Cambio que desde el interior profundo tiene certeza del desembarco del juez bostero que procesó a Amado Boudou siendo vicepresidente. La relación del ministro de Justicia con Ariel Lijo es desconocida, pero es sabido que el ahora ministro administró causas sensibles que requirieron miles de visitas a los tribunales de Comodoro Py. Tal es así que Ariel Lijo tenía la confirmación de que sería Germán Garavano quien ocuparía el lugar de ministro de Justicia, y cuando se enteró, consideró mejor la llegada de Cúneo por el conocimiento de los tribunales que tiene.

Estoico. Ariel Lijo, en la espera de la aprobación del pliego.

Unión por la Patria intenta disimular. La llegada de Ariel Lijo puede ser muy beneficiosa para algunos peronistas con los que tiene relación hace años. Es el equilibrio la característica que permitió que Lijo pase de ser empleado de Cámara a miembro en 2004 del fuero federal por selección de Néstor Kirchner. En septiembre cumplirá veinte años en ese rol y quienes lo conocen aseguran que no cumplirá 21 porque ya estará designado en la Corte Suprema. Algunos peronistas creen que Cristina Kirchner presionará para que sea una mujer, más allá de que el cupo no aplica para la Corte Suprema. No son muchas las mujeres juristas del nivel que se exige para ser parte de la Corte Suprema, y el pliego de Lijo no encontrará en Kirchner una piedra en el camino.

El tema de género fue parte de los comunicados de IDEA y AmCham, la cámara norteamericana, que generaron comunicados planteando la importancia de respetar una participación femenina. Una particularidad, dado que en IDEA hay superioridad de presencia masculina entre los directores. El tema de género no tiene validez legal en el caso de la Corte Suprema, pero sí se plantea el caso por el reemplazo de la silla de Elena Highton de Nolasco, ya que muchos presionan para que sea una mujer quien la reemplace.