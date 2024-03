Corte Suprema: el juez Ariel Lijo tiene el "ok" de adentro y el aval del Senado

Ariel Lijo no dice mucho, prefiere no hablar, pero sabía hace un mes que lo iban a tener en cuenta para renovar la Corte Suprema y dar por terminado el periodo de anomalía que atraviesa con cuatro miembros. Es una situación rara, lo encuentra con menos relación política con el Gobierno que todos lo que lo precedieron, nunca pidió ir a la maximo tribunal, pero finalmente deberá esperar a que el Senado decida. Es sabido en el ámbito judicial que un sector político vinculado al feminismo puede ser un obstáculo para los desafíos del juez de Villa Domínico, ya hubo reclamos para que sea incluida una mujer y no un hombre.

MDZ pudo comprobar que en la Corte Suprema el aire es receptivo. "Me encanta, lo banco", diagnosticó uno de los hombres fuertes de Talcahuano 550, donde los cambios no suelen ser bienvenidos y los ascensores tensan hasta al más calmo. Ariel Lijo está dispuesto a llegar al máximo tribunal y delegar las causas que tiene en su poder y que lo posicionaron como uno de los jueces federales más pesados de los últimos veinte años. Se encargó de la causa Ciccone cuando Amado Boudou todavía era un dirigente político de peso, y arrinconó al macrismo con la causa del Correo Argentino que aún sigue sin resolverse.

La mayoría especial implica lograr 48 senadores si los 72 se sientan para sesionar. El Gobierno es el bloque más lejano de la mayoría especial con siete integrantes, pero el poroteo inicial pone al kirchnerismo más proclive a aceptar que a los 13 radicales. Ahí podría haber 25 votos kirchneristas, siete de La Libertad Avanza y la mitad o menos de radicales, por lo que el PRO será el que decida con sus siete.

Contra. Elisa Carrió impulsa el rechazo a Ariel Lijo.

El feminismo puede terminar con el proyecto de Ariel Lijo. Su llegada es para reemplazar a Elena Higton de Nolasco, quien renunció en octubre de 2021. Si bien no hay un cupo, el kirchnerismo empezó a dar señales internas de que debía ser reemplazada por una mujer, a pesar de que en ningún reglamento está estipulado eso. Elisa Carrió presentó en 2019 un proyecto de ley para lograr paridad de género en la Corte Suprema, las mujeres ocupan un tercio de los cargos importantes y casi el 60% de la totalidad de los cargos.

Un rápido raid de llamados comprueba que la figura de Ariel Lijo tiene el consenso necesario por parte del Senado, donde una mayoría especial es necesaria para que avance el pliego. El bloque de La Libertad Avanza está entero para aceptar la llegada de Ariel Lijo, pero también tendrá el visto bueno de un sector importante de Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. El debate más profundo será con Unión por la Patria con sus deseables 33 bancas. Allí se verá la figura de Ariel Lijo aceptada o rechazada. Fuentes parlamentarias dicen por lo bajo que el "ok" está confirmado, nadie pondrá palos en la rueda para que se manifiesta la aprobación.

Ariel Lijo trabaja en calma, evita la estridencia, cultiva el bajo perfil y en Comodoro Py pocos hablan de él. Después de los jueces que integraron el fuero federal con luces y entrevistas y fama, Lijo trabajó en general por debajo del radar de la prensa, algo que le jugará muy a favor a la hora de analizar su caso. El ala dura del macrismo podrá volcarse en contra, la abogada Maria Eugenia Talerico planteó la llegada de Lijo como un error del presidente y la consagración de la corrupción en un video en X, pero no explicó motivos ni citó una causa judicial que tenga en contra.

Hay número. En el Senado, el bloque kirchnerista, liberal y parte del PRO podrían apoyar a Ariel Lijo.

También se suma a los posibles escollos Elisa Carrió y su espacio la Coalición Civica que buscarán impugnar a Ariel Lijo: “A lo largo de muchos años, Lijo fue denunciado por Elisa Carrió y la Coalición Cívica ante el Consejo de la Magistratura y la Justicia penal por encubrimiento en el caso Siemens, también por su injustificada situación patrimonial, por sus vínculos y el tráfico de influencias, así como también por su vergonzosa actuación en la causa por el vaciamiento de YPF", recalcó el comunicado. Si bien Carrió es la que más peso tiene siempre, su espacio político no tiene alcance nacional y quedó desdibujado en las últimas tres elecciones.

El juez Ariel Lijo supo cultivar la relación con la dirigencia política a lo largo de los años. Será en septiembre cuando el juez cumpla sus veinte años como juez federal y tal vez deje el juzgado cuatro que integra y las subrogancias. La relación con el Gobierno es poca, sí conoce a Mariano Cúneo Libarona, de quien se sorprendió cuando llegó al ministerio. Estaba comprobado el desembarco de Germán Garavano, pero Javier Milei decidió evitar un amarillo en el ministerio y apareció Mariano Cúneo Libarona. "Mariano está bien, conoce todos los actores, tal vez sea mejor para terminar con las idas y vueltas", dijo Ariel Lijo por esos días en su despacho.