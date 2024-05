"Están confundidos": la respuesta del Gobierno de Milei, que le resta importancia al conflicto con España

El vocero presidencial Manuel Adorni explicó este lunes que "no hay un problema diplomático" entre España y Argentina tras los dichos del presidente Javier Milei contra su par español, Pedro Sánchez, y su esposa Begoña Gómez, a quien tildó de "corrupta". Además, el funcionario explicó que las relaciones diplomáticas están "muy por encima de los problemas entre dos personas o presidentes". "Están confundidos", manifestó Adorni.

Luego del escándalo internacional que generó el discurso de Milei en España, durante el evento del partido VOX "Viva, 24", las relaciones entre ambos países se tensaron, aunque para la administración libertaria no es un problema de tal escala. En Casa Rosada consideran que la reacción del gobierno de Sánchez está motivado por las elecciones para el Parlamento Europeo, que están a pocos días de realizarse: "Sánchez está en campaña y está sobreactuando", advirtieron.

A pesar de ello, para España sí es un conflicto, y llamó a consulta "sine cie" a la Embajadora María Jesús Alonso Jiménez tras los fuertes dichos de Milei hacia Sánchez y su familia. Esto quiere decir que, sin plazo fijo, la diplomática estará en territorio español y en su lugar la máxima representación de España en la Argentina será el encargado de Negocios. El pedido del país europeo demuestra la gravedad que tiene el conflicto para ellos, ya que su acción es un paso previo a la ruptura de relaciones entre ambos países.

"Están confundidos", dijo Adorni sobre la reacción de Sánchez, y confesó que la Casa Rosada está "absolutamente sorprendida" por la escalada del tema, que es tapa internacionalmente.

El Gobierno no se arrepiente de los dichos de Milei y apunta contra Sánchez. Exigen que el mandatario español pida disculpas.

Tanto Sánchez como Milei piden lo mismo, que se den las disculpas por los dichos, pero desde el Ejecutivo argentino no muestran indicios de que esto vaya a ocurrir, ya que pretenden que los españoles rectifiquen sus declaraciones, en donde dijeron que Milei "consumía sustancias" y tenía un "Gobierno de odio". "No vamos a pedir perdón", dijo una fuente gubernamental luego de las declaraciones de Adorni.

"Milei jamás pondría en riesgo las relaciones diplomáticas con ningún país", agregó el vocero presidencial, aparte de exigir y dejar asentado de su intención de que se "se pidan disculpas" por los agravios hacia el libertario argentino.

Qué es lo que sigue

"España es libre de hacer lo que quiera", apuntó una fuente libertaria sobre la posibilidad de que este país decida cortar relaciones con el gobierno argentino. Este último detalle -no menor- fue dado a entender por el gobierno español si no recibía las disculpas pedidas por parte de Argentina. MDZ se comunicó con la Embajada española en el país y le consultó si existía una probabilidad de esa polémica decisión, pero no encontró respuesta.

"Nosotros no nos victimizamos", fue otra de las frases contundentes que eligieron expresar desde la administración libertaria para referirse al asunto internacional, además de agregar que "si nos insultan, después bánquense la respuesta".

Por su parte, Sánchez dijo este lunes que Milei "no ha estado a la altura con sus declaraciones" y que "entre gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable". Además, dijeron que tomarían represalias si Argentina no pedía perdón por las declaraciones que iban contra el socialismo "maldito y cancerígeno" que "invita a la muerte" y clasificaban de "corrupta" a la esposa de Sánchez cuando aún la Justicia no lo ha podido comprobar.

Durante el acto de este lunes, Sánchez dijo que es "plenamente consciente de quien ayer habló en Madrid no habló en nombre del gran pueblo argentino" y que su objetivo es "defender a las instituciones españolas de los insultos y difamaciones de mandatarios extranjeros (...)Más allá de la ideología, está la educación y el patriotismo", advirtió.

Milei y su viaje a España

El Ejecutivo está contento con el paso de Milei por España, a pesar de las tensiones que causó su presencia allí: "Milei fue un rockstar", dicen contentos, tras el discurso libertario ultraderechista que se reprodujo durante la cumbre del VOX.

Otro eje a destacar son las reuniones que Milei tuvo con representantes de empresas que invierten o tienen interés de hacerlo en Argentina, tales como el presidente de CEOE, de ABERTIS, de CEO AB LIVING, BBVA, CONSELLO GROUP, DÍA, ECOENER, IBERIA, MAPFRE, NATURGY, ROTHSCHILD & CO, SANTANDER, TELEFÓNICA y UNIR.

Para el Ejecutivo estas reuniones con vínculos internacionales no fueron afectadas por los polémicos dichos de Milei porque la diplomacia "va por un camino, mientras que la relación con empresarios, por otro". Sin embargo, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, condenó las declaraciones de Milei y afirmó que los empresarios rechazaron "profundamente unas declaraciones fuera de tono" y consideró que no es el mensaje diplomático que se tiene que dar entre "países amigos". “No es el sitio ni el lugar (...) no tiene ningún sentido que se ataque a nuestro presidente y, además, en España", lanzó.

Una fuente de Casa Rosada sumó a los detalles del asunto que "Cancilleria no va a intervenir" en el conflicto".