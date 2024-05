Hebe Casado aseguró que judicializará la intervención de la junta del PRO

Lejos quedó el día en que Hebe Casado viajó a reunirse con Mauricio Macri en Villa La Angostura para conseguir su venia como candidata a presidir el PRO en Mendoza. La vicegobernadora ha quedado en una situación incómoda luego de que el PRO nacional decidiera intervenir la Junta Electoral del distrito Mendoza por imparcial "accionares no correspondientes a la investidura neutral que amerita". En concreto, en Buenos Aires entienden que la lista de Hebe Casado quería impedir la presentación de la lista que encabeza el senador Gabriel Pradines y por eso removieron a los integrantes de la junta. "La intervención del partido me parece arbitraria. Es una medida bastante unitaria, que no corresponde al federalismo", disparó molesta Hebe Casado y anticipó que van a judicializar el proceso.

La vicegobernadora aseguró que los requisitos que le pedía la Junta Electoral a la lista opositora eran para tener un "proceso que sea justo". En ese sentido, se mostró molesta por el cambio de fecha de los comicios internos que pasaron del 2 de junio al día 30 del mismo mes y dijo que nadie le consultó al respecto.

"El cambio de la fecha es arbitrario, totalmente inconsulto. Son decisiones que se toman en Buenos Aires sin haber venido acá", aseveró Hebe Casado y agregó que los que vivimos en las provincias "estamos acostumbrados a estas medidas". Por ese motivo, en diálogo con MDZ Radio afirmó que está dispuesta a recurrir a la Justicia porque no permitirá que "inclinen la cancha".

Justamente, la diputada provincial Sol Salinas salió a recordarle que el año pasado el PRO de Mendoza fue intervenido tras la decisión de Omar De Marchi de salir de Cambia Mendoza y que en ese entonces Casado celebró la intervención. "El PRO Mendoza fue intervenido hace más de 1 año por no llamar a elecciones en tiempo y forma y enquistarse en la Institución. Hoy se interviene a la Junta Electoral por 'verse amenazada la igualdad política'. Mismos actores, mismas mañas, mismos discursos, diferentes momentos", esgrimió Salinas, distanciada tanto del sector de Casado como del de De Marchi.

Para Hebe Casado la decisión de cambiar la fecha de las elecciones internas viola el cronograma dispuesto. "El proceso está viciado porque los pasos que correspondían dentro del cronograma avalados por la Carta Orgánica no han sido tenidos en cuenta", aseguró.

"Yo lo que quiero es recuperar los orígenes y valores del PRO. Del otro lado se requiere recuperar un sello para negociar cargos" manifestó y deslizó que solo está dispuesta a competir en internas cuando se respete la Carta Orgánica.

"Yo no conozco las trampas ni la chicanería política. Para mí las cosas son blancas o negras. Si yo no pretendiera competir no me hubiese presentado", concluyó.

