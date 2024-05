El pronóstico político de Jaime Dúran Barba sobre La Libertad Avanza que festeja Javier Milei

Jaime Durán Barba hizo un nuevo análisis del panorama político en Argentina, y dejó fuertes críticas para Juntos por el Cambio y el kirchnerismo. Además, destacó la fortaleza de Javier Milei y vaticinó una unión electoral entre el PRO con La Libertad Avanza.

En declaraciones en Modo Fontevecchia por Radio Perfil, el consultor consideró que “los antiguos partidos no terminan de resucitar” ante la figura de Milei. En ese sentido, apuntó contra las dos fuerzas tradicionales del país.

“Creo que ni el peronismo ni Juntos por el Cambio van a subsistir. Se necesita recrear muy radicalmente una de estas fuerzas o que aparezca algo nuevo. Pero, de hecho, en América Latina, desaparecieron todos los partidos, este terremoto es un terremoto que no tiene vuelta”, sostuvo Durán Barba.

Sobre la posibilidad de un pacto electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, el exasesor de Mauricio Macri consideró que "una parte" del partido amarillo "va a ser absorbida" por el espacio libertario y pasó a mencionar a la Secretaría General de Presidencia, Karina Milei.

"Para quienes tenemos una mentalidad más antigua, es un personaje extraño que no parecería tener la capacidad de los líderes tradicionales para formar un nuevo partido, pero lo está haciendo”, precisó.

“Son gente nueva, gente distinta, guste o no, pero tanto Milei como su hermana, Santiago Caputo y Diana Mondino tienen un patrón común: es gente nueva, como en su momento fueron los del PRO", añadió.

Por último, remarcó que el desafío del Gobierno es mejorar "la economía de la gente común" más allá de los indicadores macroeconómicos aunque destacó que "pese a los ajustes, no se ve que haya habido un daño grande para la imagen de Milei".

“¿Hasta cuándo va a durar esto? No está claro. Milei tiene que lograr que la gente sienta que la economía mejora, pero no la inflación ni el FMI, sino que la gente pueda darle un helado al hijo, darse un gustito. Esto se tiene que lograr y no es fácil en estas circunstancias”, concluyó.