Video: Héctor Daer estalló contra un legislador de La Libertad Avanza cuando le preguntaron sobre Alberto Fernández

El senador de La Libertad Avanza Ezequiel Atauche (Jujuy) cruzó con dureza al titular de la CGT, Héctor Daer, por el accionar de la central obrera durante el gobierno de Alberto Fernández y el referente sindical no se quedó callado. "No voy a aceptar esa falta de respeto", sostuvo al tiempo que amagó con dejar el plenario de comisión que trata la Ley Bases.

Luego de la exposición de Daer y sobre el final de la ronda de preguntas, Atauche, que es el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, le reprochó a los sindicalistas la ausencia de medidas de fuerza contra Alberto Fernández.

"Entre 2019 y 2023, la inflación aumentó cuatro veces: del 53 al 211 por ciento y la pobreza 11 puntos. En ese mismo periodo, el salario perdió contra la inflación 39 puntos reales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos?", le preguntó Atauche.

Rápidamente, Daer quiso interrumpirlo y con cierta molesta respondió: "No voy a aceptar esa falta de respeto. Eso de dónde estaban escondidos es una falta de respeto".

"Señor presidente, no voy a aceptar que me falten el respeto. Sino me levanto y me voy", advirtió el dirigente de la CGT entre gritos por las palabras del legislador.

El video del tenso momento

Al mismo tiempo, Atauche les reclamó por la "indignación selectiva" del sindicalismo. "Nadie está indignado. Es un ejercicio de la democracia (un paro), no se ponga nervioso, senador", le retrucaba Daer.

Luego, el sindicalista argumentó que la central sindical "discute políticas, no discute la puja distributiva que tiene que ver con cada una de las actividades".

"O usted no cree que habiendo empezado el gobierno y teniendo un DNU como el que tuvimos con un capitulo laboral que iba sobre derechos individuales, colectivos, la asociación sindical y la destrucción de los sindicatos, ¿usted cree que no tenemos derecho a hacer una medida de fuerza?", le contestó Daer al dirigente jujeño.

Sin embargo, Atauche redobló la apuesta e insistió con su planteo inicial: "¿Por qué no lo hicieron con Alberto Fernández?". "Porque no hubo proyecto, ni ley, ni decreto que tenga una agresión sobre los derechos de los trabajadores. Si no la quiere entender, no la va a entender nunca", concluyó el gremialista.