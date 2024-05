Habló Omar de Marchi en medio del tambaleo dentro de La Unión Mendocina

La Unión Mendocina, espacio que se transformó en la segunda fuerza política en las elecciones 2023, transita un particular momento en lo que respecta a su composición en la Legislatura provincial. Desde el recambio de bancas en noviembre del año pasado, el demarchismo ha sufrido modificaciones en su armado, las cuales fueron celebradas por el oficialismo y, a su vez, por el peronismo, considerando que estos cambios le devuelven protagonismo en la vidriera opositora.

Omar De Marchi, referente de La Unión Mendocina y actualmente funcionario de Javier Milei en la Secretaría de Relaciones Parlamentarias con la Sociedad Civil, se refirió a las alteraciones que han golpeado a su variopinto espacio, en especial a la reciente decisión del diputado provincial Gustavo Cairo -clave en el nacimiento de de LAUM en 2023-, quien creó su monobloque en la Legislatura provincial.

Para recapitular, a partir del 1 de Mayo empezó a funcionar en la Cámara baja de la Legislatura el bloque de La Libertad Avanza. Se trata de un bloque de un solo legislador, integrado únicamente por Gustavo Cairo. Según confirmó a MDZ el legislador, decidió abandonar el interbloque de La Unión Mendocina por diferencias puntuales con otros diputados en torno al desarrollo de la minería en Mendoza y la sanción del Código de Procedimientos Minero. Por ejemplo, con los sancarlinos Jorge Difonso y Rolando Scanio. Cairo tomó dicha determinación con el objetivo de identificarse con el presidente Javier Milei. Incluso, en un posteo en redes sociales -el cual luego borró- incluyó a la diputada nacional libertaria Lourdes Arrieta y al ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri.

Durante la celebración del Desfile Cívico Militar por el aniversario 169° de Luján de Cuyo, De Marchi habló de lo sucedido. "Lo que ha intentando es abrir una opción dentro del esquema de ideas afines a nuestro espacio, pero La Unión Mendocina es mucho más que un diputado: es una alternativa de poder en Mendoza como no lo había antes. Nos constituimos el año pasado y en sólo tres meses obtuvimos casi el 30% de los votos", señaló con intenciones de bajarle el tono al murmullo provocado.

Lo cierto es que el desmarque de Cairo no es la primera alarma que se enciende para De Marchi. A fines de 2023, el diputado provincial Gabriel Vilche le dio la espalda en la votación del Presupuesto 2024 y, de esa manera, selló su retorno a Cambia Mendoza. Fue tildado de traidor en aquella ocasión por el propio De Marchi. Asimismo, el senador demócrata Armando Magistretti también optó por crear su propio monobloque, aunque en la mayoría de los casos trabaja en tándem con el demarchismo. En tanto que una banca de La Unión Mendocina está desocupada después de que en marzo la diputada Janina Ortiz resultara suspendida en el marco de la investigación judicial en su contra por presunta participación en el desvío de fondos millonarios cuando era secretaria de Gobierno de Las Heras.

De Marchi asegura que "La Unión Mendocina es la única alternativa que tiene hoy Mendoza frente a la declinación del kirchnerismo. Es, evidentemente, la única opción concreta para darle equilibro al poder en la provincia. Estamos firmes, fuertes y haciendo aportes todo el tiempo". También, reconoce su cercanía al ministro de Defensa Luis Petri, con quien comparte "fidelidad" a Javier Milei.

En relación a si esta sinergia entre ambos podría derivar en una alianza electoral para los comicios legislativos de 2025, indicó: "Falta mucho todavía. Sí hay coincidencia total en el espacio que compartimos a nivel nacional. Él es ministro y yo soy secretario. Estamos en contacto permanente. Lo electoral se discutirá el año que viene".

Omar De Marchi y Luis Petri este último domingo. Foto: Santiago Tagua / MDZ.

Por su parte, Esteban Allasino, intendente de Luján de Cuyo y uno de los dos jefes comunales que tiene La Unión Mendocina, dijo acerca del presente que vive el espacio que integra: "La Unión Mendocina tiene de bueno que distintas opiniones pueden convocar a una única visión de Mendoza. Eso está bien porque en los tiempos modernos no podemos ser tan exitistas con los dogmas. Hoy vamos para un lado y mañana para el otro".

Al ser consultado acerca de si el espacio se está desarmando, contestó que "son interpretaciones". "Yo veo que se juntan y llevan adelante propuestas. Pero, como en todo, hay expresiones. En la vida política te podés encontrar con el pragmatismo, sino se cae en que uno dice una cosa y, como dijo tal cosa, no puede decir otra", declaró a este diario.

Gracias por acompañarnos uD83DuDCAA.



Junto al Ministro de Defensa @luispetri, @omardemarchi y @SebaBragagnolo disfrutamos nuestro tradicional Desfile Cívico Militar uD83CuDDE6uD83CuDDF7.



Es importante seguir manteniendo vivas nuestras tradiciones, que forman los valores de la sociedad. pic.twitter.com/DaEMFO4b3t — Esteban Allasino (@estebanallasino) May 12, 2024

"Si en el camino existen integraciones, desintegraciones, sumas y bajas; cuando se mira la historia de los políticos de Mendoza que tienen más años, muchos han desfilado por diferentes espacios políticos y no por eso dejan de tener valor". El gobernador de Mendoza (Alfredo Cornejo), Omar De Marchi... Un montón han tenido distintas alianzas a lo largo de su carrera y no por eso dejar de agregarle valor a la política provincial. Hay que ser más prácticos porque, si no, es una discusión de fanáticos", comentó Allasino.