El triste recuerdo de uno de los hechos más lamentables de la Asamblea Legislativa

La jornada había iniciado como siempre: con un gran movimiento. Es que, el 1 de Mayo -a pesar del feriado- en Mendoza se desarrolla uno de los actos institucionales más importantes del año, se trata del discurso del gobernador frente a la Asamblea Legislativa.

Desde muy temprano, legisladores y autoridades de los tres podemos comenzaron a llegar al histórico edificio de calle Patricias Mendocinas y se aprestaban a escuchar el último mensaje de la gestión de Rodolfo Suarez. Sin embargo, la situación cambió rápidamente de un momento a otro cuando una ambulancia debió llevarse al senador Alejandro Bermejo.

Según narró su hermano, Adolfo, en ese momento, ambos llegaron en el mismo auto hasta la Casa de las Leyes y el menor de los Bermejo había manifestado que le dolía la cabeza. Finalmente, el 17 de mayo, "el Pulga" falleció como consecuencia del ACV hemorrágico.

Este miércoles, a un año del triste hecho, uno de sus compañeros de militancia más cercanos eligió una frase de Eduardo Sacheri para recordarlo: "La culpa de todo la tiene el tiempo, que se empeña en transcurrir".

Lucas Ilardo, autor de estos mensajes en las redes sociales, continuó: "Hoy no me acorde de todos los discursos del gobernador en los q estuve, ni que es el primero en muchos años que no voy a estar. Hoy me acordé de vos!"

Y agregó: "Esa fue la última vez que charle con vos. La última vez que nos puteamos. Que nos reímos. Me acuerdo que no querías salir a la puerta como indicaba el protocolo para las autoridades!! Ja Como nos reímos con el @AdolBermejo ese ratito! Disfrutamos como si supiéramos que tal vez era esa, la charla que serviría de despedida. A pura risa, a puro futuro, a puro plan. 15 MINUTOS después, empezó el calvario. Volvería a fumar con tal de un pucho más con vos amigo querido. De una carcajada más".

Para el final, Ilardo señaló: "Se te extraña mucho Pulga. No paramos de recordarte. Dejaste huella de amor y no solo de política y eso te hace distinto. Sos una ausencia muy presente, te necesitaríamos de lo lindo acá, pero estoy seguro que estás haciendo líos allá arriba. Te abrazo con el alma culiau!".