El kirchnerismo apunta a mostrar a dos intendentes como propios

La militancia de la CTA, que es la Confederación de Trabajadores Argentinos dirigida por Gustavo Correa en la provincia, tuvo un encuentro de dos días este fin de semana. El grupo, que es kirchnerista, invitó a la referente de La Cámpora, la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y a dos intendentes: Celso Jaque (Malargüe) y Emir Andraos (Tunuyán).

De esta manera, el kirchnerismo intenta ahuyentar las versiones de que los siete jefes comunales se están organizando en bloque, desplazando a La Cámpora y al resto del espacio del poder dentro del PJ de Mendoza.

Más allá de que fue un plenario de la CTA en Tunuyán, donde la militancia tuvo como objetivo "escuchar y formarse" fue una demostración de fuerza del kirchnerismo que dejó en claro que no están rotos los puentes con todos los intendentes. Y lo que es más, que en el caso de Jaque, quien fue muy cercano a Fernández Sagasti durante estos últimos años en los que el actual jefe comunal malargüino tuvo cargos como de embajador y luego integró el directorio de YPF, está dispuesto a encabezar cualquier actividad del sector.

El abrazo entre Andraos y Sagasti

De hecho, la senadora nacional visibilizó en la red social X que los jefes comunales habían estado presentes en el evento. "Se trató de un día de reflexión, diálogo y organización con compañeros y compañeras de toda la provincia, incluidos los intendentes Emir Andraos y Celso Jaque". Andraos responde políticamente al diputado nacional y exintendente de Tunuyán Martín Aveiro, quien aunque ahora encabeza un tercer espacio junto al senador provincial Gerardo Vaquer y la diputada provincial Gabriela Lizana está cerca de La Cámpora y del kirchnerismo. De hecho desde el sector de otros intendentes que están enemistados con La Cámpora, aseguran que son casi el mismo sector, algo que Aveiro desmiente. Andraos ofició de "anfitrión" ya que el plenario de la CTA fue en el departamento que conduce.

El bloque de "los intendentes" que lideran hoy Matías Stevanato, los hermanos Emir y Omar Félix (exjefe comunal de San Rafael y actual), Flor Destéfanis (la presidenta del PJ e intendenta de Santa Rosa) y Fernando Ubieta (La Paz) quieren hacer valer que son el peronismo "que gobierna" y aglutinar, como sucede a nivel nacional con los gobernadores de Unión por la Patria a todos los que gestionan. Más teniendo en cuenta que la experiencia de la última elección para la gobernación que La Cámpora encabezó no fue para nada buena para el PJ mendocino. De todas maneras, ningún jefe comunal quiso "poner su nombre", en los comicios para la gobernación, porque sabían que iban a perder y por otro lado porque la distancia con el kirchnerismo ya era abismal.

Jaque, Andraos, Correa y Sagasti

Jaque en ese esquema, se muestra con el kirchnerismo y es funcional a la idea de romper con la línea narrativa del otro espacio. Es decir que los k quieren dejar ver que de su lado, también hay "PJ que gobierna". Los intendentes enfrentados a La Cámpora, creen que ese sector no está construyendo poder, sino que está en decadencia, utilizando las últimas cartas porque no pueden poner sus nombres a ningún cargo porque la ciudadanía ya no los vota. Para La Cámpora en tanto, los intendentes que no están con ellos, están jugando con el gobierno de Alfredo Cornejo. Los jefes comunales dicen, sin embargo,en estricta reserva, que ellos están construyendo un proyecto político viable para el mediano plazo. Porque además creen que el presidente Javier Milei generará una crisis económica grave.

Una interna a puertas abiertas se vive en el PJ mendocino, luego de la derrota electoral de 2023. El primer round ya lo están teniendo en la Legislatura donde los votos son divididos especialmente en los proyectos impulsados por Cornejo. El segundo será a fin de año con la elección para los cargos partidarios.