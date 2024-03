El nuevo espacio que busca ser la alternativa dentro del PJ mendocino

Hace dos meses que empezaron a juntarse. El diputado nacional Martín Aveiro, el senador provincial Gerardo Vaquer y la diputada provincial Gabriela Lizana están armando un nuevo grupo político dentro del peronismo local que busca ser una alternativa entre La Cámpora y los intendentes. "Sin pelearnos con nadie, pero para quienes no se sientan contenidos en otros sectores", dijo Aveiro en diálogo con MDZ. Para el sector de los intendentes, "están con el kircherismo". Sin embargo, desde este nuevo espacio aseguran que se proyectan para los comicios del 2025 y buscan ser tener un sustento "técnico" para el PJ.

"Martín Aveiro está armando algo nuevo", sostuvo ante los micrófonos de MDZ Radio Lucas Ilardo, el exsenador provincial, excandidato a vicegobernador y uno de los referentes más importantes de la agrupación kirchnerista La Cámpora en Mendoza este jueves 27 a la siesta, mientras en la Legislatura provincial el PJ votaba dividido en la sesión en la que se suspendió a la diputada de La Unión Mendocina Janina Ortiz. Varios de los intendentes, que estaban juntos tomando la decisión, apostaron por dar los números para avalar la suspensión que impulsó el oficialismo mientras que el kirchnerismo que estaba en contra, optó por la abstención. El diputado que responde a Aveiro, Julio Villafañe, votó junto a este último grupo como así también Lizana.

"¿De qué lado está Aveiro?". La pregunta se viene repitiendo hace varios meses en medio de los reacomodamientos del peronismo tras la fallida elección mendocina del año pasado en la quedaron terceros. Los lados están marcados: los intendentes, el PJ "que gobierna", por un lado y el kirchnerismo liderado por La Cámpora, por otro. En ese entramado de nuevos vínculos el diputado nacional Aveiro contó a este diario que: "Hace dos meses venimos juntándonos quienes no nos sentimos contenidos en ninguno de los dos espacios", dijo. Además, de Vaquer y de Lizana, incluyó en ese grupo al intendente de Tunuyán, su sucesor Emir Andraos. Pero Andraos no quiere estar cerca de La Cámpora, eso lo ha dejado claro.

"No buscamos pelearnos con nadie. Tengo excelente relación con Anabel (Fernández Sagasti) y con los intendentes también. Pero no todos se sienten cómodos en esos grupos", agregó. Aveiro viene de ser intendente por tres gestiones consecutivas en Tunuyán, pero como la nueva legislación no le permitió más presentarse para el cargo de jefe comunal, postuló a un funcionario de su extrema confianza, Andraos, quien ganó en el departamento los comicios desdoblados. En esa misma elección, el exintendente optó por seguir de cerca la gestión y garantizar el triunfo: se presentó como precandidato a concejal en primer término en un contexto en el que se estrenó la boleta única papel y los tunuyaninos con lapicera en mano, lo marcaron en mayoría y el peronismo siguió gobernando la comuna. Sin embargo, renunció a ser edil, luego de la elección nacional en la que encabezó la lista de candidatos a diputados nacionales por Unión por la Patria y obtuvo la banca.

En diciembre, en medio de los acomodamientos del partido, el diputado que le responde en la Legislatura, Villafañe, armó un bloque aparte, mostrándose como líbero y anticipando que Aveiro buscaba diferenciarse. Vaquer, por su parte, viene de ser precandidato a intendente de Lavalle y perder la interna con el actual jefe comunal Edgardo Gonzalez. Alejado del exjefe comunal Roberto Righi, estuvo un tiempo fuera de la discusión política interna hasta que encontró este nuevo espacio. Lizana, referente del excandidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, tampoco es de La Cámpora y aunque tiene una buena relación con los intendentes, quedó en un lugar incómodo en medio de la disputa entre los dos grupos.

Gabriela Lizana junto a Sergio Massa

Este miércoles la interna del PJ ardió. El kirchnerismo votó contra la suspensión de Oritz, visibilizando las diferencias que tiene con el grupo que reporta a los jefes comunales que decidieron darle los números al Gobierno para alcanzar la mayoría especial que requería para definir sobre el destino de la legisladora. Villafañe y Lizana también votaron por la abstención. "Tomamos esa decisión porque creemos que no somos la Justicia y ya habíamos votado por el desafuero de la legisladora", advirtió Aveiro a este diario.

La senadora nacional y líder de La Cámpora local, Anabel Fernández Sagasti, no dejó pasar la situación y marcó su postura en la red social X. "El límite siempre es la democracia y las instituciones. Acá no hay dobles interpretaciones ni defensa de nadie, la Constitución manda", argumentó como también lo hizo Ilardo, en contra de la decisión que estaba por tomar parte de su partido. La misma posición y sin ahorrarse palabras la manifestó la madre política de Aveiro, la exlegisladora Patricia Fadel, una histórica dirigente que tomó mucha relevancia cuando conformaba el extinto sector azul que conducía el fallecido asesor presidencial Juan Carlos Mazzón.

"Era evidente que había un acuerdo con algún sector del PJ", agregó Aveiro a MDZ. Entre los intendentes leen que Aveiro y los otros dirigentes "están con La Cámpora, son lo mismo", aseguran. Aveiro, en cambio, se distancia: "No buscamos pelearnos con nadie, queremos incluso ofrecerles a los intendentes los equipos técnicos que estamos formando". Antes de las elecciones de medio término del 2025, en el tiempo hay algo más cercano: los comicios internos del peronismo donde se renuevan autoridades. ¿Jugarán los tres grupos diferenciados o habrá "alianzas"?