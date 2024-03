Suspensión de Janina Ortiz: la respuesta del PJ ante las acusaciones de haber "negociado" con Alfredo Cornejo

Este miércoles por la tarde, finalmente, fue suspendida Janina Ortiz de su banca como diputada provincial en representación de La Unión Mendocina hasta tanto haya sentencia judicial en las causas que se investigan por fraude a la administración pública y coacciones agravadas mientras cumplía funciones como secretaria de Gobierno de Las Heras. La decisión de la Cámara contó no solamente con los votos del oficialismo, sino también de otras fuerzas debido a que era necesario alcanzar los dos tercios.

Cinco peronistas y los dos legisladores del Partido Verde fueron quienes permitieron que hoy Ortiz se encuentre suspendida y sin fueros, mientras es investigada por la Justicia. El apoyo del peronismo fue clave para que Cambia Mendoza reuniera los votos, pero en el medio hubo chispazos. Cinco miembros del bloque justicialista lo hicieron de forma afirmativa, mientras que otros cuatro se abstuvieron con fuertes críticas de por medio. El integrante restante de la bancada es José Luis Ramón, que estuvo ausente en la sesión.

Germán Gómez, titular del interbloque del PJ y uno de los que acompañó el pedido de suspensión, explicó que le dio libertad de acción a sus pares y aseguró que no hubo negociaciones con el gobernador Alfredo Cornejo, como habían especulado otros dirigentes.

No obstante, de esta manera quedó en evidencia la división existente entre corrientes dentro del peronismo. Germán Gómez, Nilda Escudero, Gustavo Perret, Verónica Valverde y Juan Pablo Gulino fueron quienes respaldaron la determinación en contra de Ortiz.

Los tres primeros responden políticamente al intendente de San Rafael, Omar Félix, mientras que Valverde está alineada con el sector de Carlos Ciurca y Gulino pertenece a las filas del jefe comunal maipucino, Matías Stevanato. Las cuatro abstenciones fueron de los diputados Julio Villafañe (Renovación Justicialista), Gabriela Lizana (Frente Renovador), Valentina Morán (PJ) y Natalia Vicencio (PJ). Esta dos últimas legisladoras forman parte del kirchnerismo duro, liderado por la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti, quien esta mañana se manifestó en contra de que avance la suspensión a través de sus redes sociales. Villafañe no forma parte del interbloque, pese a haber ingresado al recinto.

En diálogo con la prensa, Germán Gómez argumentó sobre su voto: "Nosotros somos defensores de la provincia de Mendoza y en este tipo de situaciones no tenemos dudas. Creo que existe un ámbito judicial donde puede realizarse la defensa. La diputada podrá ejercer su legítimo derecho de defensa y, si resulta culpable, recibirá la sanción respectiva. Si no lo resulta, será nuevamente incorporada al cuerpo. Frente a estas situaciones la provincia tiene una historia institucional que debemos respetar. No podemos ampararnos en fueros. Creo que amerita que la diputada, en este caso, se ponga a disposición de la Justicia y ofrezca todas las pruebas. Si no está de acuerdo con quienes son los fiscales o los jueces, hay medidas y herramientas dentro de nuestro Código Penal para hacer valer esa situación".

Janina Ortiz fue suspendida de su banca. Foto: MDZ.

Respecto al hecho de que el bloque no logró unificar una postura, el legislador oriundo de San Rafael señaló: "Nuestro bloque lo integran distintas fuerzas y esto amerita una discusión profunda, una evaluación de una situación y de una decisión política. Por eso decidimos -yo como presidente- dejar liberado para que cada uno tomara la decisión que creyera que es la más conveniente. Varios de los legisladores -cinco en total- decidimos que lo más conveniente en aras de defender la institucionalidad de Mendoza es tener acciones activas que impliquen una fortaleza a los fines de que la institucionalidad siga teniendo el valor que tiene".

Gómez fue consultado acerca de las acusaciones en contra de su bloque de haber negociado los votos con el gobernador Alfredo Cornejo. Incluso, Natalia Vicencio -que se abstuvo- le pidió al recinto que "no sometan a todos los poderes a los caprichos de Cornejo". La propia Ortiz insinuó algo parecido.

Gómez fue tajante y aseveró que "no hay ninguna negociación". "Nosotros no hablamos con Cornejo. Solo hablamos de cuestiones institucionales. Es nuestro adversario político. Nos ha ganado una elección y nosotros queremos recuperar la provincia. Nada más que eso. No negociamos este tipo de situaciones. Lo que hemos hecho es tener una discusión en el seno de nuestro bloque. Son situaciones que no se negocian y no las hemos negociado ni las vamos a negociar. Esta es la verdad", completó.

Gómez subrayó al continuar sus declaraciones referidas a Janina Ortiz: "Yo he sido senador y diputado. Han pasado en esta Legislatura situaciones similares y se han tomado decisiones parecidas. Pero acá hemos tenido un hecho especial en cuanto a que el legislador ha estado interponiendo herramientas para no ponerse a disposición de la Justicia. La verdad es que cuando se votó el desafuero, hubo una promesa de ponerse a disposición y de ofrecer todas las pruebas. Y bueno, no se ha cumplido".

"Por eso amerita la suspensión para una cuestión de honorabilidad del cuerpo y que podamos tener un legislador que represente realmente los intereses del pueblo. No con esto estoy prejuzgando a la legisladora. Considero que goza del principio de inocencia, pero ella tiene que demostrar esta situación. No es un ciudadana más... Tenemos el alto privilegio de representar los intereses del pueblo de la provincia. Son muy pocos los mendocinos que acceden a esta Legislatura. Y eso amerita estar a la altura de las circunstancias", cerró.