Qué dijo Janina Ortiz tras ser apartada de su banca

Janina Ortiz, de La Unión Mendocina, fue finalmente suspendida de su banca como diputada provincial, luego de que así lo resolviera este miércoles la Cámara baja de la Legislatura con 34 votos a favor, 4 abstenciones y 9 en contra. El pedido de suspensión contra Ortiz fue impulsado por "indignidad", en los términos del Artículo 91 de la Constitución de Mendoza. Se la acusa de no allanarse a la Justicia en el marco de las dos investigaciones judiciales en su contra por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones agravadas mientras se desempeñaba como secretaria de Gobierno de Las Heras.

Tras conocerse la determinación de la Cámara de Diputados, Ortiz dialogó con la prensa y aseguró: "Es muy triste. Mendoza es hermosa, pero va camino a ser Formosa. Se están avasallando las instituciones. Si ahora el Poder Legislativo se mete en el Judicial como se han metido... Si un gobernador puede opinar de una causa que está en proceso cuando la Constitución dice que no puede... Cuando no se mide con la misma vara, cuando ya no hay oposición. Vamos camino a ser Formosa...".

"Es muy grave. Esto es un un atropello a las instituciones. Hoy el Poder Legislativo se tomó una atribución del Judicial. Y con el Poder Ejecutivo también metido. Tengo detrás, incluso, al señor gobernador, que, lamentablemente, no respeta Artículo 170 de la Constitución provincial que dice que no puede hablar de causas que estén en proceso. Y él lo hace...Las atribuciones que se tomaron como jueces los miembros de la cámara demuestra que ellos tienen un un poder especial y que cargan con una coronita", sumó.

Ortiz indicó en la sesión que su intención respecto a su situación judicial es "traspasar las fronteras de la provincia que no estén coaccionadas por el poder político". En ese orden, luego ahondó ante los periodistas presentes: "No lo estoy haciendo para poner recursos de amparo. No son dilaciones. No quiero poner un recurso de amparo por ponerlo, sino porque el atropello que se ha cometido hoy conmigo, lo van a seguir cometiendo con cualquier otro opositor político porque, pese a haber graves denuncias de otros espacios -incluso del oficialismo-, jamás se las ha tomado con este tenor".

En relación al hecho de que el oficialismo lograr juntar dos tercios de la Cámara -lo necesario para proceder con el apoyo de cinco miembros del peronismo, Ortiz dijo en tono desafiante: "Creo que quedaron demostradas muchas cosas digan lo que digan... Invito a los mendocinos a que cuando tengan que votar, se fijen bien quiénes son oposición, porque lamentablemente hay estafas electorales por parte de quienes fingen ser una oposición, como el Partido Verde y algunos miembros del PJ. El peronismo se tendría que preguntar por qué salió tercero y por qué tuvo la peor elección de la historia del PJ. Fue por esto que acaban de hacer hoy".

Consultada acerca de cómo continúa su vida fuera de la Legislatura, Ortiz- que además es esposa del exintendente lasherino Daniel Orozco- comentó: "Gracias a Dios, sigue bien. Yo tengo una vida y una familia. Soy inocente y voy a demostrarlo, así que me voy a dedicar a eso. No necesito un cargo político para hacer política. La voy a hacer porque a mí me gusta. Y voy a ir a la Justicia a demostrar mi inocencia. Como ya dije, la Justicia de Mendoza está coaccionada".