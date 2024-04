La dura advertencia del Gobierno a Camioneros ante la amenaza de un paro

Tras la posibilidad de que el gremio Camioneros, liderado por Pablo Moyano, convoque a un paro general para este lunes, el Gobierno -que ya anticipó que no homologará el aumento paritario cerrado por el sindicato- anticipa que tomará cartas en el asunto.

“El ministro de Economía dijo con claridad que el Gobierno no iba a convalidar aumentos por encima de la inflación, de manera que habrá que ver cómo se plantea esa discusión y cuál es la medida que el Gobierno toma si se llega a realizar un paro”, sostuvo el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Luego agregó: “Este tema de la coerción del gremio de camioneros y de la patoteada de Pablo Moyano al conjunto de los argentinos los tiene un poco hartos, de manera que el Gobierno hará lo que tenga que hacer en la medida que se tomen las medidas que se tomen”.

Para Francos, la administración libertaria hará valer las herramientas legales con las que cuenta como respuesta a la medida de lucha del gremio Camioneros que promete paralizar el transporte para el lunes. “El Gobierno tiene sus herramientas, el sindicato hará lo que le parezca, y el Gobierno tomará las medidas que legalmente está habilitado a tomar en ese caso”, argumentó el ministro en declaraciones a Radio Rivadavia.

“La conciliación obligatoria es una posibilidad, una herramienta que tiene para estos contextos de crisis gremial”, admitió el funcionario nacional. La paritaria de camioneros había acordado un aumento del 25% para el sueldo de marzo y 20% en abril, pero todavía no ha tenido homologación. “No podemos convalidar aumentos del 25% cuando la inflación está bajando”, aseguró Caputo al respecto.

“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país", prometió Pablo Moyano. En declaraciones televisivas, el referente sindical subrayó: “Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”.