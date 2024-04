En Casa Rosada no descartan que la base espacial China deje de funcionar

El Gobierno libertario tiene pensado hacer una visita a la base espacial china ubicada en el paraje Quintuco, Neuquén, en el medio del alineamiento de Argentina con Estados Unidos, que muestra cierta preocupación sobre el tema y mira con recelo el avance asiático en la región. En ese sentido, desde Casa Rosada dieron una versión que adelanta que la base podría desaparecer, aunque áreas específicas del Ejecutivo no confirman esa decisión y se enfocan en seguir "estudiando todo, la inspección y las visitas".

La base espacial china se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que Estados Unidos expresara su preocupación por las actividades que allí se realizan: "Me sorprende que la Argentina permita que Fuerzas Armadas chinas operen en Neuquén", lanzó hace una semana el embajador de EE.UU en Argentina, Marc Stanley. Esto coincidió con la llegada de la jefa del Comando Sur estadounidense, Laura Richardson, quien no habló con el presidente Javier Milei sobre el tema, aunque sí llegó con el objetivo de reforzar los lazos de cooperación en seguridad y defensa.

En este contexto, una importante fuente de Casa Rosada reconoció que la base espacial en cuestión podría dejar de funcionar en algún momento: "Que desaparezca", expresó. Además, explicó que por convenio está permitido que deje de existir, pero áreas con competencia en el tema le bajan el tono al asunto y confiesan que se sigue analizando todo lo referido a las visitas. La semana que viene se esperan más definiciones sobre el tema. También, en Balcarce 50 le quitan entidad a la posible existencia de operaciones de Fuerzas Armadas chinas dentro de la base y creen que solo está destinada a fines científicos. Por su parte, el Ejecutivo chino habló en la misma sintonía: "No hay militares allí, es solo una estación científica, las tierras son 100% argentinas y los guardias son argentinos también”, aseguró el embajador en Argentina, Wang We, en diálogo con la revista Dangdai.

El acuerdo bilateral entre Argentina y China para la construcción y funcionamiento de la base fue firmado en el 2014, cuando se estableció que el comodato tendría vigencia por 50 años desde su firma y aprobación interna, es decir, hasta 2064. Asimismo explica que el acuerdo podrá extenderse si hay aval de las partes, pero que el vínculo puede terminar por decisión de ambas partes con "justa causa, debidamente acreditada".

La polémica base espacial en Neuquén es manejada por China y podría convertirse en otro objetivo más del Gobierno libertario.

Créditos: Conae.

Otro dato interesante es que, en el convenio, existe un artículo para la "solución de controversias" en donde se explica que "relativa a la interpretación y aplicación del presente acuerdo o que salga durante la ejecución del mismo se dirimirá amigablemente a través de los correspondientes canales diplomáticos".

La pregunta entonces es, ¿cuál sería la razón que plantearía la Argentina para una futura desaparición de la base, a largo plazo, ya que ahora solo se está estudiando ir a ver qué ocurre allí y si verdaderamente se cumplen las funciones científicas para las que fue creada? En los considerandos del contrato se advierte que el objetivo es lograr que la base sirva para apoyar al programa de "Exploración de la Luna", ya que China necesitaba ubicarse en América del Sur para asegurar el proyecto. Otro de los programas que existen se basa en explorar "cuerpos celestes del Sistema Solar, en particular el Planeta Marte". Ambas actividades son definidas por las autoridades chinas como "misiones interplanetarias y de estudios astronómicos".

Si en algún momento se toma la decisión de cerrar la base, habría que tener en cuenta que por contrato son cinco años desde el momento en el que se toma la decisión hasta que se efectivice la medida con un acuerdo de ambos países de por medio.

El rol de Neuquén

Para que se lleve a cabo la inspección, a cargo de la Agencia Espacial Nacional en manos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), también es fundamental la palabra del Gobierno provincial de Neuquén, encabezado por Rolando Figueroa. El viernes, desde la gobernación neuquina salió un comunicado que respalda la decisión de la administración libertaria de estudiar la estación. Para ellos es fundamental "asegurar la transparencia" y que se garantice la seguridad jurídica de los contratos.

Neuquén debe aparecer en las decisiones ya que es dueña del terreno que entregó por 50 años al Gobierno de China para que la base comience a funcionar en el 2017.

“De frente a la sociedad argentina en general y la sociedad neuquina en particular deberán realizarse -de ser necesarios- todos los controles pertinentes por parte del Gobierno nacional argentino, para asegurar el cumplimiento efectivo de todos aquellos ítems incluidos en los acuerdos y garantizar, al mismo tiempo, que no existan posibilidades de ninguna actividad que no se encuentre debidamente contemplada”, agregaron desde la Secretaría de Planificación y Vinculación Institucional de la provincia.

La polémica e incertidumbre por la base espacial se da en el medio de un alineamiento confirmado de Milei con Estados Unidos e Israel, al mismo tiempo que este dijo que no modificará los acuerdos comerciales con China, a pesar de ser un país "comunista". El viernes, durante el acto de traspaso de un avión Hércules C-130 a la Fuerza Aérea Argentina, el presidente explicó que su Gobierno está a favor de la libertad de expresión, de culto, de producir, de trabajar "para todos" y en consecuencia, está "en contra de la tiranía y del fanatismo religioso en todos lados": "Con nosotros se inaugura una nueva época de las relaciones de Argentina con el mundo", aseguró.