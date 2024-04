El insólito motivo por el que piden que la "telépata" que trabajó con Javier Milei se haga cargo de la epidemia de dengue

En 2020, la veterinaria Celia Melamed cobró gran repercusión por algunas entrevistas que brindó hablando sobre sus capacidades para comunicarse telepáticamente con animales, y además contó que a manera de médium conectó a Javier Milei con su difunto perro Conan. En diálogo con MDZ Radio, en aquel año la profesional aseguró entre otras cosas que podía hacer pactos con los mosquitos para que no la piquen, y a partir de ese disparador ahora en las redes sociales piden que la mujer se haga cargo de encabezar la lucha contra la epidemia de dengue.

Durante su ida y vuelta con el programa No tan millennials, Melamed aseguró a MDZ Radio que puede comunicarse con perros, gatos, arañas y hasta mosquitos.

Javier Milei ha hablado de su afecto por su difunto perro Conan. Foto: Captura de video A24.

"Es una manera de decir que hago telepatía, pero soy comunicadora de animales. Lo que hago es conectarme con el animal de corazón a corazón y de esa manera se pueden percibir las emociones del animal, sentir lo que siente físicamente, y lo que quiere mostrar. Eso después lo convierto en palabras y le traduzco a la persona lo que el animal quiere decir", explicó en aquella oportunidad la profesional que durante un tiempo tuvo un vínculo laboral con Javier Milei.

En tanto que lo que generó que en estos días se hable nuevamente de Celia Melamed como posible "salvación" de la epidemia de dengue es que en su charla con No tan millennials, la mujer llegó a asegurar que puede contactar con mosquitos. "Se puede hacer un trato, yo no te mato, vos no me piques, y se puede hacer, pero algunos lo respetan y otros no", remarcó convencida.

Celia Melamed, la veterninaria que se define como comunicadora de animales. Foto: Facebook Celia Melamed.

Luego, la veterinaria trabajó para Javier Milei explicó: "Yo conecté con el espíritu del grupo de los mosquitos y le dije que yo me comprometía a no matarlos, pero que se comprometieran a no picarme".

Según detalló Juan Luis González, autor del libro El loco, biografía no autorizada de Milei, Celia Melamed entró en contacto con el actual mandatario en 2017, cuando su perro Conan estaba muy enfermo. Tiempo después, la profesional confirmó su vínculo laboral con el líder de La Libertad Avanza en una nota con TN: