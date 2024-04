Más críticas contra la candidatura de Ariel Lijo: el fuerte mensaje del Colegio de Abogados de la Ciudad

Con duros términos, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires reiteró su rechazo a la postulación del juez federal Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia.

El presidente de la institución, Alberto Garay, sostuvo al respecto que todos los antecedentes que presenta el magistrado “son malos” y, por lo tanto, "alimenta la desconfianza que hay hacia el poder judicial".

"¿Cómo puede elegirse uno tan malo por el otro? Acá debe haber algo más, porque no puede ser que se equivoquen tanto", sostuvo este miércoles por Radio Rivadavia.

"Es alguien a quien se lo ha investigado en cinco oportunidades en el Consejo de la Magistratura”, agregó aunque criticó que siempre que se investigó a Lijo en la Magistratura nunca se fue a fondo: "Cuatro de ellas, una todavía está pendiente, fueron todas superficiales, no se averiguó realmente nada".

En esa línea, Garay recordó que una de las denuncias contra Lijo fue por la morosidad que su juzgado tenía en el tratamiento de los expedientes.

"Entonces se hizo una denuncia penal con ese juzgado y el otro que no había explicación de por qué se demoraban los expedientes, por qué no se dictaba sentencia, por qué no se hacía la investigación que se tenía que hacer, por qué no se dictaban prisiones preventivas, que es una característica que en su momento destacó el expresidente Fernández, que es la de cajonear los expedientes", expresó.

Además, agregó que el magistrado tuvo denuncias por presunto “enriquecimiento patrimonial y vínculos con el Estado". "Entonces cuando uno tiene de Lijo esta trayectoria, que es la que parece que el ministro (Cuneo Libarona) no tiene en cuenta o minimiza, uno dice 'si vamos a designar un juez en la Corte Suprema', no puede tener estos antecedentes", sentenció.