La advertencia del Gobierno por la protesta de ATE: "Tendrán sus consecuencias"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló sobre el "ingreso masivo" de ATE a edificios gubernamentales. Durante la mañana del miércoles, la asociación liderada por Rodolfo Aguiar logró ingresar a la exsede del Inadi, y a la Secretaría de Trabajo. Adorni apuntó contra los manifestantes.

"Todo el que esté cometiendo un episodio o hecho por fuera de la ley, tendrá las consecuencias", dijo el vocero sobre los manifestantes que lograron entrar a la fuerza a ambas dependencias.

Además, confirmó que la cantidad de contratos que finalmente no se renuevan serían 15.000, y no 11.000 como calculaban desde ATE. "Es parte del trabajo para achicar los gastos del Estado. Muchos no tenían un trabajo bien definido y era solo un ingreso que lo pagaba un contribuyente", justificó Adorni.

En esta línea, explicó que la no renovación de contratos es para que "personal que no es necesario, no siga cobrando un ingreso del Estado". "Del otro lado hay un contribuyente que lo paga"; argumentó.

"Me gustaría preguntarle a ATE que aporte le da a la educación medidas como un paro. Además, es la misma gente que estuvo a favor del cierre de las escuelas en la pandemia", agregó.

Rodolfo Aguiar, titular de ATE, en la Secretaría de Trabajo. Créditos: Prensa ATE.

El vocero también habló sobre el paro de CTERA del jueves. Confirmó, una vez más, que al docente que decida parar se le descontará el día o tendrá "la consecuencia que la ley permita".

Al Gobierno le parece "lamentable que ante la crisis educativa", en donde "la mitad de los alumnos de tercer grado no entienden lo que leen, y el 70% de ellos no resuelven un problema matemática básica", sindicatos y sectores sociales promuevan un paro nacional.

"Tal vez es momento, más que de hacer paro, de llamarse a la reflexión" sobre "qué mejora o qué aporte le da el paro a la educación", concluyó Adorni.

La manifestación de ATE

En medio de la medida de fuerza de ATE, que había sido anunciada con la promesa de realizar "ingresos masivos" a edificios públicos, un grupo de sindicalistas logró irrumpir en el edificio del Inadi y, otro, en la Secretaría de Trabajo. Aunque la Policía Federal se encuentra realizando cordones para impedirlo, los manifestantes entraron a los edificios públicos.

Mientras un grupo irrumpe en el Inadi, otro grupo del sindicato se encuentra en la Secretaría de Trabajo, con el mismo objetivo. "Estamos concentrando nosotros todo nuestro accionar en esa área y vamos a intentar el ingreso masivo”, indicó el líder de ATE, Rodolfo Aguiar. En este momento se encuentran más de 400 personas en la puerta de la Secretaría. ATE en la puerta de la Secretaría de Trabajo. Créditos: Prensa ATE

"Vamos a ir ingresando ordenadamente, sin generar ninguna situación de tensión", indicó un delegado del sindicato en las puertas de la Secretaría de Trabajo. Luego, pidió que les hagan "un espacio" a los más de 400 trabajadores que se encuentran en las inmediaciones al edificio. Seguidamente, los manifestantes de ATE consiguieron ingresar a la Secretaría de Trabajo, el foco de la manifestación.

En varios edificios públicos se despliega un operativo de seguridad para evitar más ingresos. El mismo se trata de un comando unificado, con una custodia especial en las sedes federales. Además, se realiza un trabajo en conjunto entre la Policía Federal y la Policía de la Ciudad.