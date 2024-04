Tras la aprobación de la reforma, el director de Minería explicó qué pasos tendrá que seguir el Gobierno

Jerónimo Shantal, director de Minería de la provincia, dialogó en MDZ Radio 105.5 FM para despejar dudas y dar a conocer más en detalle de qué se tratan las modificaciones al Código Procesal Minero que este martes terminó de aprobar el Senado mendocino. Para Shantal, se trata del "resultado de un trabajo de mucho tiempo, de profesionales de la Dirección de Minería, de las diferentes áreas".

El director de Minería expresó que "hubo muchísimas críticas constructivas, muchos aportes que fueron incorporados al código. De hecho se modificaron muchos artículos. Otras críticas que no fueron constructivas y siempre la devolución fue que traigan una propuesta mejor. No estamos inventando nada, sino que venimos demorados en esto. El ejemplo que tenemos en San Juan, Jujuy, Catamarca, Santa Cruz donde vienen desarrollando la minería hace mucho tiempo y ya han pasado por todas estas experiencias. Tomamos esos modelos y les dijimos ‘si no les gusta, traigan un modelo mejor, adaptado a Mendoza, y vamos con eso’".

En cuanto a cómo se proyecta en el futuro inmediato, Shantal explicó que ahora "necesitamos explorar, que es lo más importante. Necesitamos todavía en Malargüe, que es donde tenemos vocación territorial, un lugar donde toda la gente se ha manifestado a favor, los estudiantes y los profesores han venido a decirlo, y tenemos el potencial geológico para desarrollarlo. Dependiendo del resultado de la exploración, hay varias empresas interesadas en desarrollar la exploración. Hay que darle tiempo, la minería es una actividad que no está hecha para impacientes". Y agregó: "Necesitábamos esta norma para darle seguridad jurídica a los inversores, agilizar los procedimientos, darle transparencia y reforzar los controles. Porque los controles, son los que generan credibilidad en la gente y la credibilidad genera licencia social".

"El ejemplo más próximo que podríamos dar es Hierro Indio, donde se ha explorado. Ahora se está avanzando en la evaluación económica preliminar donde se tienen que certificar las reservas. En base a esa certificación y el método de desarrollo y de producción, elaborar el informe de impacto ambiental para explotación. Ese sería el modelo más próximo", explicó el funcionario.

Shantal desarrolló algunos de los principales puntos: "Hay muchísimos puntos. Se va a eliminar la presentación presencial como hasta el día de hoy, se elimina el domicilio legal dentro del radio de 1 km de la Dirección de Minería, las presentaciones van a ser de manera digital notificación electrónica, se instaura el punto de la conciliación que no existía y que puede llegar a solucionar muchísimos conflictos contenciosos mineros, el rol de la guía de transporte de minerales es muy importantes para ejercer un control eficiente de la actividad minera donde todos nos vamos a convertir en controladores".

Por otro lado, se refirió a la Ley 7722 y dijo que "lo hemos dicho hasta el cansancio: no se modifica ni una sola coma, ni un solo punto de la 7722". Respecto al cambio de situación en el 2019 y ahora, Shantal expresó que muchas cosas cambiaron como "la tecnología que se utiliza hoy en día no es la tecnología de hace 16 o 20 o 50 años, hablando de los métodos de desarrollo y producción de los minerales. Y, además, porque entiende la gente la necesidad del cobre como un mineral crítico y necesario para las energías renovables y con ello un cambio en la matriz de generación eléctrica. De los fósiles ir hacia las energías limpias. Esa energía directamente repercute con una acción positiva frente al ambiente. Si hablamos de cobre, hablamos de ambiente".

Escuchá la entrevista completa: