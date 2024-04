A un día de la marcha de las universidades, Adorni dijo que van a "defender a los alumnos"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, habló este lunes sobre la problemática que sufren las universidades, que se declararon en emergencia presupuestaria, y aclaró que desde el Gobierno valoran la educación pública pero que no quieren que sea "usada por los políticos de turno para beneficio propio”. Además, dijo que siempre van a "defender a los alumnos" porque la educación pública es la que "nos hizo ser un faro educativo".

En su habitual conferencia de prensa, el funcionario de la administración libertaria se tomó unos minutos para "sincerar" datos sobre la universidad pública y detalló que el Gobierno aumentó un 70% las partidas de presupuesto de marzo y hará lo mismo en mayo. También confesó que desde hace tiempo las universidades vienen teniendo problemas en la infraestructura, problemas con el pago de sueldo a los profesores y la poca actualización de contenidos.

Adorni aclaró que, a pesar de estar a favor de la "educación pública, laica y federal" no está a favor que los políticos la usen para su beneficio y es por eso que considera la marcha del martes como "una amenaza" de "quienes quieren mantener su estatus quo en las universidades".

"No queremos que sean usadas por los políticos de turno para beneficio propio", lanzó Adorni y agregó, tras otra pregunta, que es necesario un presupuesto universitario "claro, eficiente y que no tenga déficit" algo que "no ocurre en Argentina". Es decir, a través del vocero Adorni, el Gobierno quiso enfatizar en que no está en contra del "reclamo genuino de los estudiantes" sino "del resto". En esa línea, un funcionario de Casa Rosada explicó que los reclamos de los estudiantes "son legítimos", manteniendo la postura de Adorni, que se opone a los políticos dentro de las universidades, pero que resaltó que siempre "vamos a defender a los alumnos".

Adorni habló sobre la educación pública y la marcha del 23.

Las declaraciones del Gobierno se dan un día antes de la marcha universitaria del 23 de abril que convocaron todas las universidades públicas del país para reclamar por la delicada situación que atraviesan las casas de estudio por falta de presupuesto y en contra de las políticas de ajuste del presidente Javier Milei.

A pesar de que tendrá distintos puntos de encuentro, la concentración principal será el martes desde las 15.30 en el Congreso de la Nación. Desde allí, la multitud se trasladará hacia Plaza de Mayo, en donde se leerá un documento a las 18 frente a la Casa de Gobierno.