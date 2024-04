Se cumple un año desde que Daniel Orozco "sacó los pies del plato" y desafió al cornejismo: qué pasó en el medio

Este fin de semana se cumplió un año del día en el que Daniel Orozco pateó el tablero político mendocino. El exintendente de Las Heras rompió con sus aliados radicales de Cambia Mendoza y decidió aventurarse como candidato a vicegobernador de La Unión Mendocina, con Omar De Marchi como cabeza de fórmula, para así enfrentar a Alfredo Cornejo, hoy mandatario provincial.

Un breve repaso desde aquella noche de abril de 2023 -cuando Orozco decidió acompañar a De Marchi- en la que la rosca era el único tema de conversación debido a la proximidad del cierre de listas de cara a las elecciones provinciales: nuevas alianzas con la misma firmeza que un castillo de naipes, causas judiciales que salieron a la luz y que derivaron en una novela, expulsión de la UCR, elecciones perdidas tanto en la provincia como en su municipio, concejales que le dieron la espalda y hasta la necesidad de pedir permisos especiales a la Justicia para salir de Mendoza. También el desafuero y suspensión como diputada de su esposa y exsecretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz. Todo en el transcurso de un año en el cual el médico que condujo Las Heras entre 2015 y 2023 tuvo un giro de 180°.

A Orozco no le salió gratis su actitud saltimbanqui, calificación utilizada por otros dirigentes del radicalismo que le hicieron la cruz. En apenas meses, pasó de ser "el mejor intendente" para Alfredo Cornejo a ser mala palabra en el frente oficialista. De ser considerado como uno de los posibles aspirantes a la Gobernación -en el caso de que Alfredo Cornejo tomara de la determinación de no presentarse- pasó a coquetear con el grupo que conforman los exintendentes Luis Lobos y Sergio Salgado, quienes tienen una particularidad en común. Otro aspecto a tener en cuenta: aquellos que lo acompañaron durante sus dos gestiones como intendente "descubrieron" todo los problemas que arrastraba la comuna una vez que Orozco fue declarado enemigo.

En la @UnionMendocina somos más. Por eso, decidí sumarme como candidato a Vicegobernador de Mendoza y acompañar a @omardemarchi en este camino. Juntos aportaremos experiencia, conocimiento y mucho impulso. ¡Los tiempos que vienen serán buenos! pic.twitter.com/O6Lzm3fJLC — Daniel Orozco (@mdanielorozco) April 21, 2023

En aquel entonces, Daniel Orozco se mostró convencido de su decisión y sostuvo que en Cambia Mendoza no se sintió "contenido". "Yo dije que quería formar parte del armado y del equipo. No formé parte ni del armado ni del equipo. No nos contuvieron", afirmó.

Entre otras cosas, el exintendente pretendía que se lo tratara igual que al resto de los jefe comunales de Cambia Mendoza. "Yo solo pedía la misma condición que le dieron a otros intendentes de poder elegir a sus candidatos. Nunca me hicieron formar parte del equipo, nunca me sentí contenido", explicó. Entre otras cosas, pretendía que su delfín, Martín Bustos, fuese el único candidato a intendente de Cambia Mendoza, pero no le concedieron ese pedido. Esto último terminó ocurriendo, pero en La Unión Mendocina. No obstante, una vez consumada la derrota en Las Heras, Bustos rompió con Orozco y lanzó graves acusaciones en su contra.

Daniel Orozco y Martín Bustos. en la Municipalidad de Las Heras.

Casualidad (o no), en junio de 2023 -a días de los comicios PASO- la situación tomó un giro inesperado luego de que se destapara un escándalo en el municipio que -al día de hoy- cuenta con una nutrida lista de personas involucradas e imputadas. El conocido "Las Heras gate" se caracterizó por ser una guerra de denuncias cruzadas por parte de ambos bandos.

Se trata de una investigación en la que el Ministerio Público sostiene que "en virtud de las distintas acciones desplegadas por los imputados, lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de $35.511.386,14, sumas estas que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas". Todo comenzó a raíz de un audio en el que el exsubsecretario de Políticas Sociales de la comuna, Osvaldo Oyhenart, aseguraba que manejaba una cooperativa de trabajo en la que podía nombrar gente de forma discrecional.

Janina Ortiz está acusada de participar en el direccionamiento millonario de fondos públicos hacia la cooperativa de trabajo durante su gestión como funcionaria municipal. También se la investiga por delitos de coacciones, luego de que una empleada la acusara de haberla amenazado para que mantenga relaciones sexuales con un funcionario para grabarlo.

Es pertinente recordar que ese mismo mes Janina Ortiz fue atacada a golpes y trasladada al hospital Español. Concretamente, denunció haber sido atacada a golpes en las inmediaciones de su vivienda. Al principio se habló de golpes y hasta riesgo de vida, cosa que fue descartada. En agosto, el agresor fue condenado en un juicio abreviado en el que se lo halló culpable de lesiones leves.

Quedó sin resolver qué se dijo en el medio del hecho. Según Ortiz, el agresor le pidió que retirara una denuncia contra el actual intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti. Pero hubo contradicciones. Otro hecho político importante fue la declaración del chofer de la funcionaria, quien manifestó que ella le había preguntado si conocía a alguien que pudiera agredirla; es decir abonó la teoría de la autoagresión. Daniel Orozco junto a Janina Ortiz en el Polo Judicial.

Pasó el tiempo y las denuncias cruzadas no cesaron, a medida que la campaña se encrudecía. En septiembre hubo elecciones y la fórmula Alfredo Cornejo-Hebe Casado se alzó con la victoria. La Unión Mendocina obtuvo el segundo puesto, desplazando al peronismo. Esa noche hubo un quiebre. Orozco, vencido de local en su municipio en manos de su exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Francisco Lo Presti, dejó "en banda" a Omar De Marchi, quien salió en soledad a reconocer la derrota. A partir de ese momento, las apariciones en público de Orozco fueron contadas con los dedos de las manos, mientras la transición en la comuna comenzó a tomar color, pero sin que terminara la catarata de acusaciones.

En la actualidad, Orozco no tiene influencia en La Unión Mendocina y su actividad es prácticamente una incógnita. Así lo confirmó un dirigente del espacio a MDZ. El frente opositor sigue teniendo a Omar De Marchi -hoy funcionario de Javier Milei- como conductor, aunque en algunos temas legislativos las diferencias internas se han hecho notar. Esa disimilitudes también se notaron a la hora de manifestar apoyos a los candidatos presidenciales. Orozco fue visto en el búnker de Sergio Massa en octubre y De Marchi es parte del equipo de Gobierno del libertario.

En tanto, Janina Ortiz fue suspendida de su banca como diputada provincial luego de que así lo resolviera la Cámara baja de la Legislatura con 34 votos a favor, 4 abstenciones y 9 en contra. El pedido de suspensión contra Ortiz fue impulsado por "indignidad", en los términos del Artículo 91 de la Constitución de Mendoza. Se la acusa de no allanarse a la Justicia en el marco de las dos investigaciones judiciales en su contra por los delitos de fraude a la administración pública y coacciones agravadas mientras se desempeñaba como secretaria de Gobierno de Las Heras. Tanto Orozco como Ortiz dedican gran parte de su tiempo en cuestiones judiciales. Daniel Orozco fue intendente de Las Heras en dos períodos: 2015-2019 y 2019-2023.

En resumidas cuentas, entre abril de 2023 y abril de 2024, Daniel Orozco sepultó su carrera política, la Justicia le respira en la nunca a él y a su esposa y, según advierten algunos dirigentes, mostró qué puede pasar en el caso de llevar a cabo una sublevación en contra del líder de la manada. Los hechos irregulares pueden estar fácilmente al alcance y su visibilidad puede depender de quienes quieran apretar el botón de destrucción total.