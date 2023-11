Martín Bustos explicó cuál fue el detonante de su ruptura con Orozco para su salida de Las Heras

Martín Bustos, expostulante a la intendencia de Las Heras ungido por Daniel Orozco, dimitió a su cargo como secretario de Obras Públicas. El funcionario realizó fuertes críticas a la gestión del intendente lasherino a través de un comunicado que compartió en la red social X. Orozco también respondió por su salida y dijo que está "sorprendido y decepcionado".

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Martín Bustos habló tras el escándalo y afirmó que "fue un proceso de desgaste el cual comencé a percibir a partir del 23 de junio que me hice cargo de la Secretaría de Obras Públicas. Tenía el objetivo de potenciar la secretaría para que los vecinos vieran mi capacidad de gestión y me eligieran para poder ser intendente de Las Heras. En ese momento comencé a ver la realidad y empecé a sentir el desgaste como funcionario. En mi relación con Orozco nunca se priorizaron los trabajos y pagos de la secretaria, entonces llegamos a una situación el 24 de septiembre donde no pude inaugurar siquiera una cuadra de asfalto, cuando había una licitación de 100.000 metros cuadrados de asfalto en curso".

"Esta situación me fue generando un desgaste en la relación y en la gestión que obviamente tenía que callar, le pido disculpas a todos los lasherinos porque yo era candidato a intendente. Esto pasó porque tenía la esperanza y me sentía lo suficientemente capacitado para, a partir de diciembre, empezar a enderezar un poco la situación. Ahora, eso no pasó y encima empezó a empeorar la situación. Tengo la idea de que el municipio es de los vecinos de Las Heras y lo tenemos que entregar por lo menos de manera óptima, y la verdad es que eso no va a pasar", agregó.

Respecto a uno de los puntos que resaltó en su comunicado de dimisión, Martín Bustos trató de demagogos a Daniel Orozco y Janina Ortiz, en cuánto a esto explicó: "Los traté así porque priorizan los eventos sociales, los cuáles no son los prioritarios a la hora de una gestión municipal. La ley le indica a la municipalidad que tiene que cumplir con el ABL, que es el alumbrado, barrido y limpieza, y eso no lo estamos poniendo cumplir porque se van retrasando los pagos de todo".

Martín Bustos renunció a su cargo como secretario de Obras Públicas.

"Por eso me refiero a que ellos priorizan esas actitudes demagógicas, como por ejemplo cuando tuvimos el problema de la basura, que nos quedamos sin recolección, donde desde la Secretaría de Obras le dispusimos que los empleados trabajaran en ese aspecto. Dispusimos un bono especial para ellos por ese trabajo donde, a día de hoy, todavía no lo pagan y la verdad no sé por qué", sumó.

Uno de los puntos decisivos de su conflicto con Daniel Orozco fue por la decisión que tomó el intendente respecto a la desvinculación de una empresa de limpieza e higiene, la cuál afectó a decenas de empleados: "No sé por qué Orozco tomó esa decisión porque nunca lo habló conmigo. En realidad, ni siquiera me enteré sinceramente porque ellos actuaron por su propia cuenta. Nunca atendieron información en la Secretaría de Obras, ni en ningún lado".

"Otro gran problema fue la forma de resolución que tuvieron para levantar el paro de camioneros. A raíz de esto, tuvimos una discusión muy fuerte porque yo estaba totalmente aislado de esas decisiones y la verdad es que me parecieron una locura", reclamó Bustos.

Por último, sentenció que "me voy antes de que termine la gestión porque ya no quiero firmar más nada. La verdad que las decisiones que está tomando el intendente Daniel Orozco hacen que tenga miedo de firmar algo que después legalmente no sea sustentable".

Escuchá la nota completa: