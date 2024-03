Se agrava la situación de Daniel Orozco: deberá pedir permiso para salir de Mendoza

La situación judicial de Daniel Orozco es cada vez más compleja. El exintendente de Las Heras deberá pedir permiso antes de dejar la provincia y no prosperó el reclamo que interpuso para que se revisara esa decisión. Está imputado por administración fraudulenta en la causa que involucra a varios funcionarios municipales que habrían desviado fondos a través de la cooperativa Manos a la Obra. En total, se investiga el destino que se le dio a partidas por 35 millones de pesos.

La causa la llevaba el fiscal Flavio D'Amore, pero recientemente la investigación pasó a manos del fiscal Juan Tichelli. Orozco había sido convocado a una audiencia pero se ausentó por encontrarse fuera de la provincia. Eso encendió las alarmas en el Ministerio Público, que le impuso la obligación de informar previamente esos viajes. En concreto, se le exige pedir permiso para salir de Mendoza.

Si bien la defensa de Daniel Orozco presentó un recurso ante el Juzgado de Garantías, se lo rechazaron por defectos formales. De esa forma, quedó firme el requisito establecido por el Ministerio Público y Orozco se arriesga a perder la libertad si sale de la provincia sin antes tramitar un permiso en sede judicial.

Son varios los exfuncionarios imputados municipales en la causa y la hipótesis de los investigadores es que se direccionaron licitaciones y contrataciones directas para, durante dos años, enviar fondos a la cooperativa Manos a la Obra con la excusa de prestar tareas de limpieza que no se habrían realizado.

A la diputada le removieron los fueros pero aún no queda imputada en la causa.

“A partir del año 2021 y hasta el 2023, con el fin de defraudar al Municipio de Las Heras, un grupo de funcionarios públicos integrado por el intendente -Mario Daniel Orozco-, la secretaria de Gobierno -Janina Ortíz Occhionero- el jefe de Licencias de Conducir -Hernán Matías Mostaccio-, el director de Compras y Suministros -Mauricio Rafael Valle-, el subsecretario de Políticas Sociales -Osvaldo Alberto Oyhenart-, el secretario de Hacienda –Carlos Arturo Nofal-, el director de Asuntos Legales –Mauro Sebastián Homan-, el agente contratado -Juan Pablo Pandolfi-, el ex subdirector de Contaduría Daniel Germán Herrera, todos ellos con la participación necesaria de Adrián Alejandro Pérez (a) 'Moco' ; orquestaron mediante el direccionamiento de las licitaciones públicas N° 1.112 - 1.127 y las contrataciones directas N° 3.086 y 3.101, el empleo de una cooperativa de trabajo radicada en el Departamento de Las Heras para realizar limpieza de calles y espacios públicos, que en los hechos tenía por fin hacerse del pago de recursos dinerarios del municipio por servicios que no serían prestados en las condiciones pactadas", se puede leer en el avoque de imputación de los funcionarios. De las personas mencionadas, la única que no está imputada formalmente es la diputada provincial Janina Ortiz.

"En conclusión, fue así que en virtud de las distintas acciones desplegadas por los sindicados, lograron percibir de las arcas del Municipio de Las Heras la suma total de $ 35.511.386,14, sumas estas que ingresaron a la cuenta bancaria de Banco Supervielle de titularidad de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Ltda, y que lejos de ser administrada por y en favor de los verdaderos integrantes de dicha cooperativa, fue utilizada y administrada por los sindicados en su favor y el de terceras personas", sostiene los acusadores para imputarles el delito de fraude en perjuicio de la administración pública en la modalidad de administración infiel.