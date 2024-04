Confirmado: cuánto costará el boleto de colectivo en Mendoza

Tras la audiencia pública del 27 de marzo, donde se determinaron los costos del transporte público, el Gobierno de Mendoza decidió cuánto costará el boleto de colectivo. El valor se irá a $550 para el área metropolitana del Gran Mendoza y San Rafael, según pudo confirmar MDZ. Actualmente, cuesta $200, por lo tanto, tendrá una suba del 175%.

El aumento comenzará a regir en las próximas semanas, pero la fecha aún no ha sido precisada. El precio actual, que responde a los costos que fueron determinados en septiembre del año pasado, está desfasado porque no pasó por la devaluación de diciembre tras la asunción del presidente Javier Milei y la suba de la inflación que ha existido desde ese mes que ronda el 90%.

Por eso, en la audiencia de fines de marzo se determinaron los nuevos costos y el Gobierno provincial tomó la decisión política de poner un número porque la tarifa está subsidiada por el Estado quien le paga a las empresas prestadoras del servicio por kilómetro recorrido.

Los $550 pesos regirán para el boleto que pagan quienes circulen por el área metropolitana en Gran Mendoza y la ciudad de San Rafael. Además, habrá subas para los micros que van al interior de la provincia que cuyos pasajes están alrededor de los $1.000.

El aumento del boleto será en breve

Entre los costos que se tienen en cuenta para aumentar el boleto, se incluye el salario de los trabajadores que se aumentan en acuerdo con el sindicato Sipemon. El segundo es el dólar, porque determina el costo de las unidades y eso afecta tanto los costos de inversión como los de mantenimiento. Además, la suba de combustibles, que ha sido constante desde diciembre.

Luego de la audiencia,el gobernador Alfredo Cornejo dijo públicamente que intentarían que el aumento del boleto fuera menor a los $700 que es lo que pagan en ciudades grandes como Córdoba. "En Mendoza vamos a tratar que esté por debajo de los 700 pesos. No quiero dar determinaciones hasta no cumplir todo el proceso. El valor va a ser uno de los más bajos del país pero tenemos que actualizarlo", aseguró el gobernador a comienzos de abril y dijo que van a trabajar para que no se vean afectadas ni las gratuidades existentes ni las frecuencias de los colectivos.

El uso del colectivo en la provincia se ha incrementado notablemente. Hay más de 800 mil transacciones diarias, es decir, que hay cerca de 300 y 400 mil personas que a diario utilizan el sistema.