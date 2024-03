Alfredo Cornejo afirmó que intentarán que el precio del boleto sea menor a $700

Mientras se lleva adelante la audiencia pública para definir el aumento de los costos de las empresas de transporte, el gobernador Alfredo Cornejo afirmó que los cálculos preliminares determinan que el costo del boleto debería estar en 1.800 pesos para poder solventar el servicio. Sin embargo, aseguró que gran parte de ese costo lo asumirá el gobierno provincial y subrayó que intentarán que el precio del pasaje esté por debajo de los 700 pesos.

"En Mendoza vamos a tratar que esté por debajo de los 700 pesos. No quiero dar determinaciones hasta no cumplir todo el proceso. El valor va a ser uno de los más bajos del país pero tenemos que actualizarlo", aseguró el gobernador de Mendoza y dijo que van a trabajar para que no se vean afectadas ni las gratuidades existentes ni las frecuencias de los colectivos.

"Vamos a tardar por lo menos un mes en tener definido el costo del boleto. Lamentablemente hay un porcentaje que se traslada a los pasajeros", manifestó el jefe del Ejecutivo provincial y subrayó que en Mendoza la calidad del servicio de transporte supera al resto de las provincias. "Hacemos más de 800 mil transacciones diarias, es decir que hay cerca de 300 y 400 mil personas que a diario utilizan el sistema. Así de masiva e importante es esta política pública. Es más eficiente andar en ómnibus que en auto. El traslado en colectivo es infinitamente mejor", remarcó y dijo que apuntan a que eso siga siendo así.

En ese sentido, subrayó que en ciudades como Córdoba o Rosario el boleto actualmente cuesta 700 pesos, mientras que en Mendoza el valor está en 200 pesos. "El valor va a ser uno de los más bajos del país pero tenemos que actualizarlo. No queremos quitar gratuidades ni tocar frecuencias", reiteró.

"El valor del boleto de Mendoza va a ser uno de los más bajos del país, pero tenemos que actualizarlo", afirmó el gobernador @alfredocornejo sobre la discusión acerca del nuevo incremento de la tarifa de transporte público. @mdzol @mdz_radio pic.twitter.com/GNBCr6r70g — Gianni Pierobon (@gmpierobon) March 27, 2024

Por otro lado, reconoció que están analizando herramientas para optimizar las frecuencias debido a que el servicio se ve colapsado en horas pico pero luego disminuye la cantidad de pasajeros. "Queremos fórmulas más eficientes pero que no afecten la cantidad de personas que viajan. Tenemos un transporte público superior a todas las provincias. En Formosa, Misiones, Tucumán, está muy deteriorado. Incluso en Córdoba han reducido frecuencia. Usan vehículos antiguos", agregó Alfredo Cornejo.

"A nosotros nos enorgullece lo hecho pero hay que actualizar los valores. Es un proceso que va a llevar 20 días o un mes. Tenemos números finos sobre los colapsos en horas picos y estamos buscando herramientas para resolverlo sin afectar el servicio", concluyó.

Reclamarán fondos nacionales

Por otra parte, el gobernador Alfredo Cornejo adelantó que seguirán insistiendo por vías administrativas para que el gobierno nacional regularice la deuda que tiene con Mendoza por fondos de transporte. Si bien no cuestionan la eliminación del Fondo Compensador al Transporte, aclara que antes de su eliminación había una deuda considerable que se había acumulado y deben cancelarle.

A lo largo del 2023 y hasta el momento que se tomó la decisión de eliminar el subsidio, esa deuda ascendía a 7000 millones de pesos. Ese monto es el que Alfredo Cornejo le reclama a la Casa Rosada. También dijo que siguen reclamando por la restitución del Fondo Nacional de Incentivo docente y confirmó que el 4 de abril participará en la reunión a la que los convocó el ministro del Interior, Guillermo Francos.