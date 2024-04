Tensión en Diputados: Oscar Zago prendió el ventilador y confirmó la ruptura del bloque

El expresidente del bloque oficialista en Diputados, Oscar Zago, prendió el ventilador luego de ser desplazado anoche y, a pesar de ratificar el apoyo al presidente Javier Milei, anunció que su partido (Movimiento de Integración y Desarrollo MID), conformará un interbloque dentro de La Libertad Avanza en la Cámara Baja.

Si no lo aceptan sus colegas, se convertirá en un bloque aparte, lo que pondría en riesgo votos valiosos que necesita el oficialismo.“Sigo perteneciendo al frente con mi partido político. Se hará un bloque seguramente”, aclaró el legislador y agregó que se juntará con "los diputados que tengo (del Movimiento de Integración y Desarrollo MID), un diputado de Córdoba, un diputado de Provincia de Buenos Aires, con los legisladores de la ciudad de Buenos Aires, y veremos si se hará un interbloque. Podrá funcionar como en PRO u otros partidos".

La interna de La Libertad Avanza quedó en evidencia en las últimas horas en la Cámara de Diputados, con la designación de Marcela Pagano como presidenta de la comisión de Juicio Político, que después fue rechazada por el titular de la Cámara, Martín Menem. La polémica terminó teniendo como consecuencia el desplazamiento de Oscar Zago de la jefatura del bloque, que ahora estará a cargo de Gabriel Bornoroni.

“Pagano es una diputada de nuestro bloque, yo no manipulo a la gente y hay que cumplir la palabra y fue hasta un minuto antes fue eso, si lo quieren cambiar, que lo expliquen", lanzó Zago en declaraciones en Radio 10, sobre cómo iba yendo la jornada y la decisión de Menem. “Algunos interpretan que la opinión del Presidente es otra… bueno, que se hagan cargo o le mienten en algún caso a Milei”.

Para Zago, “Martín Menem fue el que mandó la comunicación y el que hizo las cuestiones de intentar levantar una reunión que no corresponde”.

Zago y la interna que puso en llamas a La Libertad Avanza.

Sobre cómo seguirá siendo su vínculo con La Libertad Avanza, el legislador explicó que "vamos a seguir acompañando al presidente desde el bloque". Y sobre la quita de su cargo, advirtió que ya había existido "un intento hace días de desplazarme, pero bueno, es válido en política. "Yo tengo mis argumentos. Nadie se tiene que enojar”.

El exjefe de bloque no dejó el asunto con Menem y lanzó que "si nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que no hay, háganlo, conmigo no cuentan". "Muchos estamos haciendo el esfuerzo que nos marca el Presidente y otros no”, finalizó.