El Gobierno descontará la jornada a las empleadas del Estado que no trabajen el Día de la Mujer

El Gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, confirmó que se le descontará el día a las empleadas públicas que no trabajen por el Día Internacional de la Mujer. Se aclaró, igualmente, que la decisión no es solo por la jornada de mañana sino una decisión para cada protesta.

En su conferencia habitual, Manuel Adorni confirmó que si alguna de las empleadas de la gestión pública decide no concurrir a su trabajo el viernes por el Día de la Mujer, se le restará ese día en su sueldo total.

El funcionario también aclaró que el Gobierno no toma esta medida solo con la jornada de este viernes, sino que es una decisión que adoptó el Ejecutivo desde que asumió, ante los paros y protestas de diferente índole.

"Quienes no vayan a trabajar, se les va a descontar el día. Pero eso no es por el Día de la Mujer, fue siempre así. Desde el primer paro anunciamos que empleado que no trabaje se le descuenta el día", expresó Adorni.

Las empleadas que falten a su trabajo tendrán consecuencias: se les descontará el día.

El 8M se conmemora el Día Internacional de la Mujer y se esperan marchas y actos en todo el país, que generalmente vienen acompañadas con el cese de tareas en la administración pública. Hay manifestaciones convocadas por distintas organizaciones, y ATE (el gremio de los empleados del Estado) convocó a un paro por el día.

La medida del Gobierno "choca" ya que en otras gestiones las empleadas públicas paraban el 8M e incluso el mismo Ejecutivo les daba el asueto administrativo. Ahora, con Javier Milei en el sillón de Rivadavia, las mujeres que paren verán el descuento del día en su sueldo.