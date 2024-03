8M: el día que puede confirmar el rumbo de Javier Milei y los gobernadores

Los mercados creen que esta situación termina bien, Javier Milei también y los gobernadores no saben, pero sí saben que la aprobación de la imagen presidencial todavía supera el 56% de los votos del balotaje en los estudios serios de percepción y que el ajuste histórico del desembarco liberal se digiere por la mayoría de la sociedad como necesario para sanear el país. El viernes será entonces la antesala, será el Día de la Mujer y los gobernadores, algunos, escucharán los motivos necesarios para seguir en armonía o la tensión lógica con la Casa Rosada.

El riesgo país en 1590 es el mejor número en apenas 29 meses, las acciones volaron y los dólares bajaron promedio 2%, lo que dice que, de mínima, el sector privado y parte del financiero creen que la convocatoria y el plan de Javier Milei será exitoso. El viernes deberán entonces desfilar los desfinanciados gobernadores que vieron achicar las transferencias discrecionales en un 88% y que buscan, con matices de forma y fondo, hacerse de fondos para pagar salarios y sostener las estructuras provinciales, crujientes desde la llegada de Javier Milei y Victoria Villarruel al poder.

Política. Guillermo Francos, a cargo del armado político del viernes.

El viernes Javier Milei va a analizar esencialmente los motivos de rechazo a la extinta ley ómnibus, pero que buscará resucitar con ámibos en materia fiscal, eso que enloqueció a todos anteriormente y que precipitó el fracaso oficial. Serán oradores el presidente y el ministro Guillermo Francos, quien se encargó de dar por terminada la aventura de Adrián "Lule" Menem, que tenía patrocinio de Karina Milei para reemplazar al ministro en Interior. Buena parte del trabajo con gobernadores, legisladores, intendentes y sindicalistas pasa por las espaldas de Guillermo Francos, que estará presente y aportar el temple, un bien escaso en el mundo presidencial.

Ignacio Torres es el nuevo díscolo, que debió recular en ojotas tras la potencial derrota pírrica que planteó al asegurar que cerraría el grifo energético si no se enviaban fondos por 13.300 millones que correspondían a Nación. Martín Llaryora es el líder cordobés que será anfitrión muy a su pesar, no tiene interés en acercar posiciones mientras eso lo postule como referente del debate político entre las provincias y Casa Rosada.

Guerra. Axel Kicillof contra Javier Milei.

Javier Milei está determinado a sostener un modelo que hoy asfixia a las provincias, pero con el convencimiento de que el paradigma de envíos discrecionales y fondos sin pausa a los mandatarios provinciales de mejor sintonía con Casa Rosada no funcionó. Un ministro, con sorna, le dijo a MDZ: "Era tan pero tan productivo el kirchnerismo, que no regalamos plata dos meses y quebraron veinte provincias".

Rogelio Frigerio habló de convicción para despejar dudas: "No voy porque me convenga, iré porque creo en los diez puntos que planteó Javier Milei y aún más, agregaría el tema educación y otras cosas", según le dijo ayer a la señal de cable TN en una entrevista. El polo combativo lo encabeza Ricardo Quintela, quien ya comprobó que no podrá usar los "billetes" provinciales para pagar salarios y que si no tiende puentes con Casa Rosada, el futuro de los riojanos será peor. No irá el viernes, pero hay quienes creen que tal vez aparezca el 25 de mayo buscando un mínimo sendero de entendimiento.

Solo. Ricardo Quintela, aislado en La Rioja y con cuasimoneda en curso.

Rolando Figueroa de Neuquén, Sergio Ziliotto de La Pampa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Claudio Vidal de Santa Cruz, los recién llegados salvo Ziliotto buscan evitar romper, Torres empezó mal, busca enderezar la nave. No será fácil, en el mundo de Javier y Karina Milei, el que traiciona/piensa distinto o enfrenta una vez, lo hará mil veces y no merece una segunda oportunidad. Lo saben distintos dirigentes y empresarios que pensaron que tenían mal el teléfono para corroborar que el presidente los había bloqueado por las dudas.

Las presión impositiva, el Impuesto PAIS y Ganancias, los ejes de la negociación. Las provincias quieren fondearse a como dé lugar, y Javier Milei deberá romper una promesa de campaña sobre Ganancias, y lo mantendrá por un tiempo más. La lista de los que esperan mejorar la relación incluye a todos, pero la diferenciación con Ricardo Quintela es que tiene la obligación expresa de Cristina Kirchner y Sergio Massa de ser el foco de resistencia. Gildo Insfran bucea en silencio, no habla públicamente hace dos meses de política y su provincia es el parangón de la improductividad: recibe 390 pesos por cada cien que genera.