Una encuesta muestra dudas sobre quién es el nuevo referente de la oposición: empate y CFK atrás

Los críticos al presidente Javier Milei no encuentran de forma unánime un líder de la oposición, ni una figura detrás para encolumnarse, y dudan entre Sergio Massa, el exministro de Economía y excandidato a presidente de Unión por la Patria, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. Ninguno llega a los 30 puntos y Cristina Fernández de Kirchner sorprende quedando cuarta en el ranking.

Según la encuesta nacional de Circuitos, y con un sondeo de 1.319 entrevistas telefónicas entre el 26 y el 27 de febrero, se mostró que hay dos referentes de la oposición que empatan en puntos, es decir, encuentran dificultades en definir un líder frente a este nuevo panorama político.

La encuesta pregunta "¿Cuáles de estas figuras piensa que puede ser el referente de la oposición política?", y el gráfico muestra en la cima a Massa, con un 26,4% de los votos y a Kicillof, con un 25,1%. Casi empate entre ambos referentes que buscan dirigir el peronismo.

Más abajo figuran el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno (12,9%) -un líder peronista no K- que en plena gestión de Alberto Fernández se alejó del Gobierno y criticó a Cristina Fernández de Kirchner. Por debajo de Moreno, y en cuarto lugar, aparece la exvicepresidenta Fernández con un total de 12,3% e Ignacio Torres, el gobernador de Chubut que hasta hace unos días era uno de los principales enemigos del presidente Milei por su lucha por los fondos coparticipables, con un 11,2%. La última del ránking es Myriam Bregman, la dirigente del Frente de Izquierda que solo obtuvo un 2,9%. En el gráfico también aparece la columna "aún no lo sabe" y hay un 9,2% de casos que eligieron esa opción porque aún no encuentran una referente opositor que los represente.

Las figuras que pueden ser oposición del Gobierno de Milei según los encuestados.

La nueva grieta

La encuesta también diferenció a los entrevistados en tres "núcleos", que reflejan una segmentación de la sociedad:

Los "Núcleo Duro" representan el 35,6% y están integrados por los votantes que apoyan al presidente Milei desde la primera vuelta, una parte de los que votaron a Patricia Bullrich y a Juan Schiaretti. "Tienen una imagen muy positiva del presidente Milei, además tienen confianza en que podrá llevar adelante las medidas. Apoyan sus medidas de gobierno, creen que los principales perjudicados de las mismas son la casta y los beneficiarios son los trabajadores. Creen que el impacto de las medidas sobre su economía personal y familiar es moderado y su estado de ánimo es de optimismo y esperanza", explica la encuesta como descripción.

Los "Núcleo Blando" representan el 23,3% y está formado "por los votantes de Bullrich y en menor medida de Massa en la primera vuelta electoral". "Tienen una imagen regular y aún indeterminada del presidente Milei, tienen confianza moderada en que podrá llevar adelante las medidas y no saben o no están de acuerdo con las medidas implementadas", explican.

El gráfico de los distintos núcleos en los que se dividió a los entrevistados.

"Son aquellos que creen que las medidas benefician tanto a empresarios como a trabajadores, y consideran en igual proporción que perjudican a la casta y a los trabajadores. Creen que el impacto sobre su economía personal y familiar es entre alto y moderado y los caracteriza un ánimo de preocupación, incertidumbre y esperanza", agregan.

Por último, se encuentran las personas "Núcleo Opositor", que representan el 40,9% e integra a la mayoría de los votantes de Massa: "Tienen una imagen negativa del presidente Milei, no tienen confianza en que podrá llevar adelante las medidas. No acuerdan con sus medidas de Gobierno, creen que benefician a los grandes empresarios y perjudican a los trabajadores. Creen que el impacto sobre su economía personal y familiar es alto y su estado de ánimo es pesimista, de enojo y de preocupación e incertidumbre".

Según la consultora, el ajuste que realizó el Gobierno en febrero generó que aumente el número de "Núcleo Opositor" y descendió el "Núcleo Duro".

Oficialismo

La encuesta también pregunta en los distintos casos qué imagen tiene el presidente Milei y la definición "muy mala" es la que gana, con un 34,4%. La imagen "muy buena" tiene un 25,9%, "buena 16,2% y "mala" 10,4%.

La imagen del presidente.

Por otro lado, también se busca saber si están o no de acuerdo con el "paquete de medidas de Milei": el 44,5% contó que no está de acuerdo con sus decisiones, el 40,6% que "sí lo está" y el casillero "aún no lo sabe" fue elegido por el 14.9%.