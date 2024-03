El PRO bonaerense le pide a Axel Kicillof que adhiera al Pacto de Mayo

Con el título “El Pacto de Mayo es una nueva oportunidad para la provincia”; los diputados y senadores del PRO bonaerenses emitieron un comunicado conjunto, por el cual piden al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof que adhiera al pacto del 25 de Mayo anunciado por el presidente Javier Milei en el discurso de apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Nación.

Los legisladores amarillos celebran la convocatoria del presidente a las provincias para rediscutir, entre otros puntos, una nueva coparticipación federal; una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva y baje los impuestos; que se promueva el empleo formal mediante una reforma laboral; y que se limiten los gastos del Estado.

Senadores y Diputados del PRO, en la Asamblea Legislativa del viernes 01 de marzo donde se aprobó, de manera poco clara, el cuarto intermedio pedido por Kicillof

En el comunicado sostienen que el Pacto de Mayo es fundamental para el desarrollo y el futuro de la provincia: “Es una oportunidad para transitar una Argentina distinta y esperamos que el gobernador Axel Kicillof confirme su participación y la anuncie en su discurso de apertura de sesiones”.

Asimismo, los diputados y senadores del PRO destacan que se está ante un momento bisagra del país y que no van a permitir que el gobernador por “sesgo ideológico condene a los 17 millones de bonaerenses”. “Si Kicillof decide que la provincia no sea parte del Pacto, se perderá una enorme oportunidad para discutir una nueva Ley de Coparticipación, condenando a todos los bonaerenses a no recibir los recursos que les corresponden”.

Por lo que sostienen que la rediscusión de los recursos de la provincia convoca a todos los bonaerenses. “Los habitantes de cada ciudad y pueblo del territorio bonaerense son ciudadanos de la provincia y también de la Nación argentina. Por eso, pedimos al gobernador Kicillof que convoque a todos los intendentes y a todas las fuerzas con representación legislativa para decidir juntos cuál es el plan y la hoja de ruta que marcará el destino de la provincia de Buenos Aires a largo plazo”.

Finalizan el comunicado, diciéndole al gobernador: “No es momento de especulaciones, tenemos que discutir y decidir qué provincia queremos”.

A todo esto, las autoridades el interbloque PRO de diputados en la Legislatura bonaerense, Agustín Forcheri y Matiás Ranzini, presidente y vice del bloque, presentaran este lunes un proyecto que “encomienda” al gobernador Kicillof a “asistir personalmente” y de manera “indelegable”, la fecha patria del 25 de Mayo a la Ciudad de Córdoba al Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei.

Autoridades del interbloque PRO en la Cámara baja bonaerense, Matíás Ranzini(vicepresidente) y Agustín Forcheri (presidente)

El proyecto al que tuvo acceso MDZ consta de dos artículos:

Art. 1.- La Legislatura de la provincia de Buenos Aires, encomienda al Gobernador Axel Kicillof su asistencia personal e indelegable al Pacto de Mayo convocado por el presidente Javier Milei para el 25 de Mayo en la Ciudad de Córdoba, representando a los intereses de la provincia de Buenos Aires a fin de ser parte re fundacional de las bases para el desarrollo de la Nación argentina.

su asistencia personal e indelegable al convocado por el presidente para el 25 de Mayo en la Ciudad de Córdoba, representando a los intereses de la provincia de Buenos Aires a fin de ser parte re fundacional de las bases para el desarrollo de la Nación argentina. Art. 2.- La Legislatura de la provincia de Buenos Aires celebra la convocatoria a rediscutir un nuevo sistema federal de coparticipación en el marco del Pacto de Mayo.

Cabe agregar que este lunes, tras conseguir el viernes -de manera poco clara, por lo que varios legisladores pegaran el faltazo- que la Asamblea Legislativa apruebe el pedido de cuarto intermedio, el gobernador dará el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura bonaerense.

Kicillof con su discurso, guardado bajo siete llaves, va a acaparar toda la centralidad política y mediática que espera la contestación, no solo si acepta o no la invitación a participar del Pacto de Mayo, al presidente que en varios pasajes de la alocución, por lo que mostró la transmisión oficial, se lo vio algo “incomodo” al gobernador.