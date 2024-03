Guillermo Francos le respondió a Axel Kicillof y habló sobre la nueva fórmula jubilatoria que presentará el Gobierno

El ministro del Interior, Guillermo Francos, salió a contestarle al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, quien rechazó la convocatoria de Javier Milei a firmar un "Pacto de Mayo".

"Yo se que hay algunos que se resisten", dijo el funcionario por TN antes de referirse a la negativa del mandatario provincial y consideró que un eventual encuentro con el referente peronista debería quedar "para otra etapa".

A continuación, agregó: "No es para esta primera etapa. Si puso estas condiciones, no tiene sentido invitarlo así. Si se pone en esa actitud confrontativa, que no es la que estamos buscando".

Más temprano, Kicillof cuestionó el llamado de Javier Milei a un acuerdo federal y lo calificó como un "encuentros para fotos y marketing". "Arranquen nomás si no llegamos", chicaneó este lunes durante su discurso en la Asamblea Bonaerense.

Además, el referente del oficialismo chicaneó al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien consideró "inviable" la aprobación de la ley ómnibus para avanzar con el tratado de Milei.

"Es la visión de él. Es el mismo que tenía los bonos para pagar y el que dijo que renunciaba si ganaba Milei. A lo mejor ahora que dice es inviable, por ahí es viable", se burló.

En otro tramo de la charla, Francos confirmó que el Gobierno incluirá una nueva formula para jubilados en la propuesta que reenviará el Ejecutivo de la ley ómnibus. "Va a haber una fórmula que se conversó y recoge varios de los puntos que plantearon los diputados", expresó.

"Esta fórmula no le esta ganando a la inflación y el Gobierno la está supliendo a través de bonos. La fórmula que viene va a ser equilibrada", cerró.