Alfredo Cornejo defendió el rol del Estado: "Si queremos todo mercado, nos vamos a equivocar"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, respalda el proceso de cambio que ha iniciado el gobierno de Javier Milei, pero este martes dejó claro que tiene diferencias conceptuales. Específicamente, aprovechó la inauguración de un reservorio de agua para destacar la importancia de la inversión estatal con lógica de mercado. "Si queremos todo mercado, nos vamos a equivocar. Si queremos todo Estado nos vamos a equivocar", afirmó el mandatario.

Específicamente, hacía referencia a la necesidad de que el Estado invierta para potenciar la producción agrícola entre los departamentos de Las Heras y Lavalle. "Ésta es una obra importante, de un monto alto y una transferencia social inmensa. El mercado no la iba a hacer, la está haciendo la infraestructura estatal. El mercado por sí solo no traería el agua a este lugar, la estamos trayendo con instituciones públicas y política de estado. Pero el mercado va a comprar estos alimentos y entonces tenemos que tener lógica de mercado, pero también inteligencia fiscal y estatal para hacer lo que hay que hacer para no dilapidar los recursos", explicó Alfredo Cornejo tomando como ejemplo la inauguración de la obra Modernización del Sistema de Riego Hijuela Esteban, que contempla la impermeabilización de 12 kilómetros y un reservorio.

La obra permitirá irrigar 1.000 hectáreas, beneficiando a cerca de 200 productores agropecuarios. Para Cornejo, la provincia tiene que aprovechar los fondos disponibles de Portezuelo del Viento para realizar obras que apunten a un uso eficiente del agua y generen riquezas para la provincia. "Hoy tenemos un capital que conseguimos en mi primer periodo de gobierno. Son 1.023 millones de dólares que están casi en su totalidad depositados. La mayoría del dinero lo queremos invertir en creación de riqueza y eso requiere eficiencia del uso del agua. Perfectamente ésta obra permite hacer mas eficiente el uso del agua con su almacenamiento y distribución. Eso queremos", manifestó el mandatario.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de generar energía. "Sabemos hacerlo y hay recurso humano para eso. En décadas anteriores éramos superavitarios en creación de energía sobre todo hidroeléctrica. Pero otras energías limpias que requiere el cambio climático también podemos hacerlas en Mendoza", manifestó y llamó a generar conciencia sobre el consumo responsable de energía

El espejo de agua del reservorio duplica al del lago del Parque General San Martín.

La obra está en Las Heras (límite con Lavalle) y se ejecutó con financiamiento internacional (BID) y de la Provincia. pic.twitter.com/skjp1BkGQA — Irrigación Mendoza (@IrrigacionMza) March 26, 2024

"Queremos que el consumo domiciliario sea el que corresponde y no haya dilapidación. El industrial, el minero, el agrícola que sea medido correctamente para optimizar el recurso. Ese es el plan que hizo crecer a Mendoza en la aridez y creo que la mejor forma de usar esos 1023 millones de dólares es hacer este tipo de cosas", aseveró y dijo que también hay que invertir en conectividad y logística. "De nada sirve hacer energía, alimentos sin una correcta logística para trasladarlos. También queremos que los fondos vayan a eso", esgrimió Alfredo Cornejo.

"Este plan es un plan que es mucho más que el gobierno de turno. Tiene que trascender en el tiempo intergeneracionalmente y por eso creemos que es plata bien invertida desde el Estado, pero entendiendo la lógica de mercado", concluyó.