Alfredo Cornejo adelantó un nuevo cambio a la reforma minera y se votaría el miércoles

El Gobierno de Mendoza pretende que la reforma del Código de Procedimientos Minero tenga un avance importante esta semana en la Legislatura. El oficialismo buscará la media sanción del proyecto en la Cámara de Diputados este miércoles y planea introducir unas modificaciones clave para obtener un mayor consenso para su aprobación. El gobernador Alfredo Cornejo adelantó que podrían incluir un cambio en la redacción de un punto que ha generado una fuerte resistencia de los sectores empresarios.

La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo provincial hace tres semanas a la Legislatura y, según destacaron, tiene como finalidad agilizar controles, inversiones e impulsar el desarrollo de la industria minera en la provincia, en el marco de la actual legislación vigencia y cumpliendo con las prohibiciones establecidas en la Ley 7722.

Este martes a las 12 habrá una nueva reunión del plenario de comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de Economía, Energía, Minería e Industrias. Allí el oficialismo buscará sacar un despacho favorable para que el proyecto sea votado en la sesión de la Cámara de Diputados del miércoles.

El Gobierno provincial pretende que la propuesta sea aprobada con un amplio consenso y para ello habilitó a sus interlocutores en la Legislatura a que introduzcan algunas modificaciones en la propuesta, en algunos puntos que fueron cuestionados por la oposición y desde sectores empresarios y de la sociedad civil.

La semana pasada las comisiones legislativas escucharon las opiniones e inquietudes de representantes de la Unión Industrial de Mendoza, la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, la Asociación Geológica de Mendoza, el Colegio de Ingenieros en Minas, la Multisectorial de General Alvear, la Asamblea por el Agua y otras entidades empresarias.

Durante la audiencia las dos principales objeciones que se escucharon tuvieron que ver con la eliminación del Consejo de Minería y también se cuestionó el rol que tendrá la empresa estatal minera Impulsa Mendoza Sostenible SA. El nuevo código le otorga la facultad de ejercer el “derecho de preferencia” sobre las áreas de exploración que hayan sido declaradas caducas y la atribución de poder convocar a un concurso o licitación pública para otorgar las concesiones.

Respecto al primero de los puntos el oficialismo informó que aceptará una propuesta de modificación planteada por el Partido Verde para que dentro del Código de Procedimientos Minero quede incorporada una definición del Consejo Minero con su composición y sus facultades.

El otro de los cuestionamientos genera una controversia más grande, ya que tiene una fuerte resistencia de sectores empresarios, quienes advirtieron que las atribuciones de Impulsa Mendoza contradicen la normativa legal del Código Minero Argentino. Cuesionan que una sociedad anónima estatal se involucre en el otorgamiento de los derechos de exploración de las minas y que esa facultad debería ser de la Dirección de Minería. Asimismo objetan que se le quiera dar prioridad para quedarse con activos públicos al Estado para que después los comercialice como Sociedad Anónima.

Durante una entrevista con MDZ, el gobernador Alfredo Cornejo respondió a estas críticas y aseguró que existe “una confusión de los empresarios” y adelantó que en despacho definitivo se podría incluir una modificación en la redacción para que quede claro el rol que tendrá Impulsa Mendoza.

El mandatario provincial afirmó que “el martes en el despacho definitivo, probablemente le pongamos en el Código de Procedimiento Minero que Impulsa Mendoza este obligado a llamar a licitación y que salga en la ley” y aseguró que la modificación apunta a “despejar las críticas”.

Explicó que el Código Minero nacional plantea que el privado que “llega primero” a un yacimiento tiene el permiso para explorarlo y que el Estado no lo puede explotar una vez que la persona lo pide.

“Pero si después ese privado se sienta arriba de ese permiso y no lo explota o no explora y espera que alguien se lo compre al precio que a él se le da la gana, ese área no se desarrolla”, manifestó Cornejo, haciendo hincapié en lo que el Gobierno denunció como un “negocio inmobiliario” que apunta a desbaratar a través de la reforma del Código de Procedimientos.

En este sentido, indicó que se introduce a esta normativa provincial que si no se cumple el plan de inversión que le reclama la Dirección de Minería, la empresa estatal podrá convocar a una licitación pública para que vengan otros oferentes.

“No es que Impulsa lo va a explotar. Y ahí es donde hay una confusión de los empresarios que hacen esa crítica. Impulsa no va a explotar esas áreas. Y si la explota es porque no ha habido ninguna oferta de ningún privado”, expresó el gobernador.