El oficialismo modificará un resistido artículo de la reforma minera impulsada por Alfredo Cornejo

La Legislatura provincial viene avanzando en el debate de la reforma del Código de Procedimientos Mineros impulsado por el gobernador Alfredo Cornejo y este jueves dio un paso clave. El oficialismo informó que aceptó modificar un artículo del proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que era fuertemente resistido por cámaras empresarias, asociaciones civiles y otros sectores. Tiene que ver con la composición y funciones del Consejo Minero, cuya continuidad fue garantizada por los legisladores que responden al Gobierno provincial.

Esta mañana se desarrolló un plenario de las comisiones de Economía y Legislación y Asuntos Constitucionales con la participación de senadores y diputados para analizar el proyecto de reforma del Código de Procedimientos Mineros. Los expositores fueron representantes de cámaras empresarias, asociaciones de la sociedad civil, entre las que se encontraron algunas asambleas por el agua.

Las dos principales objeciones que se plantearon durante la audiencia tuvieron que ver, por un lado, con la derogación de las leyes que creaban la Dirección General de Minería y el Consejo de Minería y también se criticó la facultad que se pretende dar a la empresa estatal minera Impulsa Mendoza Sostenible SA para ejercer el “derecho de preferencia” sobre las áreas de exploración que hayan sido declaradas caducas y la atribución de poder convocar a un concurso o licitación pública para otorgar las concesiones.

Raúl Rodríguez, presidente de la Cámara Mendocina de Empresarios Mineros, fue uno de los expositores del plenario de este jueves y explicó que “tenemos una posición crítica, constructiva sobre algunos puntos de este Código de Procedimientos que creemos que pueden ser mejorados en virtud de que uno tiene que pensar que son leyes que tienen que regir en una indeterminada cantidad de tiempo”.

Remarcó que los puntos cuestionados tienen que ver con la eliminación del Consejo de Minería o la desaparición de la Dirección de Minería o el cambio del sistema de concesión del Código. “Creo que nuestra misión es aportar para que este Código pueda salir de una mejor manera y sobre todo que sea una herramienta eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos que dice su fundamento, modernización, transparencia, institucionalidad, agilidad en los procedimientos, lo cual estamos no solo de acuerdo, sino que apoyamos. No es que queremos que no salga o que las cosas sigan igual, sino que queremos que las cosas sean mejor”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que la redacción del artículo 38 del proyecto enviado por el Ejecutivo, que hace referencia al rol que tendrá Impulsa Mendoza, “da preferencias y de alguna manera cambia el sistema del Código de Minería, por lo que hacemos una objeción constitucional”. “La objeción es legal más que política. Entonces creo que ahí es donde habría que trabajar para que este proyecto no tenga esa mácula de poder decir que no está en coordinación con una ley superior como el Código de Minería Argentino. Este sistema altera el sistema concesional de ese código”, indicó, recordando que el código atribuye los derechos de exploración a la primera persona jurídica que los reclama.

En el mismo sentido se expresó la Cámara de Servicios Mineros de Mendoza, que estuvo representada por Carlos Ferrer, y también expusieron críticas en el mismo sentido los representantes de las asambleas por el agua. Denunciaron que la eliminación de los organismos y las atribuciones que se le dan a Impulsa Mendoza buscan favorecer a un grupo reducido de empresarios vinculados a la industria minera.

Desde el oficialismo provincial comunicaron pasado el mediodía que aceptarán introducir una modificación al proyecto de ley respecto de uno de estos puntos que genera más controversia y resistencia de distintos sectores.

El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, aseguró a MDZ que mantendrán vigente al Consejo Minero, el cual era eliminado a través del artículo 4 del nuevo código, a instancias de un pedido formal que planteó el Partido Verde la semana pasada en este sentido. “Estamos estudiando una incorporación y una definición del Consejo Minero dentro del Código de Procedimiento Minero, que era algo que siempre dijimos, estábamos abiertos a mejorar”, manifestó el legislador.

El dirigente radical sostuvo que “entendemos que se le puede dar funciones a ese Consejo Minero sin perder la celeridad que necesitamos en los trámites y vamos a traer una propuesta para incorporarlo, como han reclamado especialmente el Partido Verde, pero también algunas asociaciones civiles”.

Respecto de las funciones que tendrá, señaló que “va a supervisar, va a preparar informes del funcionamiento de la Dirección de Minería y de la actividad minera en la provincia. Va a servir de Tribunal de Alzada para algunas resoluciones del Director de Minería y también va a ser un órgano consultivo ante los pedidos de la Dirección de Minería”.

A su vez, el Consejo estará integrado por un abogado, un geólogo, un representante del sector empresario, uno del ámbito académico y por el director de minería de la provincia.

De todas maneras, Lombardi descartó por el momento una modificación en la redacción del artículo 38 del proyecto de nuevo código, el cual hace referencia a las atribuciones de Impulsa Mendoza.

“Con respecto a la delegación o esa prioridad a Impulsa, estamos abiertos a escuchar propuestas, pero no ha venido ninguna. Nosotros estamos tomando modelos que en otras provincias se han utilizado y que permiten eliminar el ‘traspaso de papelitos’ y el ‘negocio inmobiliario’ dentro de las propiedades mineras, a partir de esa atribución”, esgrimió.