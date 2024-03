Paso Cristo Redentor: la polémica frase del embajador argentino que genera repudio en Chile

“Mi país ya era potencia agrícola cuando ustedes recién aprendían a comer”, fueron las desafortunadas palabras que utilizó el embajador argentino en Chile, Jorge Fauire, según afirman desde el vecino país trasandino. El hecho, el cual el funcionario designado por Javier Milei en enero pasado aseguró no recordar de tal forma, ocurrió en el contexto de una reunión celebrada el 15 de marzo en donde el tema a tratar tenía que ver con el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor.

La frase generó una molestia diplomática y quedó registrada en documentos oficiales del Gobierno de Chile, en concreto en oficios del Ministerio de Interior y la Cancillería, donde autoridades trasandinas dejaron en claro que el objeto de la reunión se vio frustrada por el embajador Faurie, quien “evidenció actitudes inamistosas e irrespetuosas”. La información fue dada a conocer por el medio El Mostrador y generó repercusiones de este lado de la cordillera de los Andes.

Las delegaciones argentina y chilena tenían como objetivo discutir sobre el modus operandi de la principal conexión terrestre entre ambos países. En concreto, para “hacer más eficientes los procedimientos y reducir los tiempos de transportes de carga”. Sabido es que desde la Argentina se reclama desde hace años por las demoras que se provocan al ingresar a Chile debido a los exhaustivos controles a camiones en la Aduana.

El incidente se dio en el Complejo Internacional Cristo Redentor y precisamente en la sala de reuniones del Área de Control Integrado (ACI), en Uspallata. Uno de los oficios de los organismos chilenos explica que Faurie llegó al lugar, apenas saludó a un par de funcionarios e ignorando a otros, como el delegado presidencial de Los Andes, Cristian Aravena. Siguiendo lo indicado en estos documentos, Faurie realizó varias preguntas a sus pares argentinos y finalizó preguntando si "de parte de Chile alguien quería decir algo (sic)". Allí, Aravena se presentó y tomó la palabra, pero fue cortado por el embajador argentino: "El Estado Chileno acostumbra a crear figuras de representación, en especial esta de Delegado, ¿qué es eso, qué es un delegado? Nuestro Gobierno no reconoce tal cargo y no le atribuye ninguna importancia ni validez a la misma".

En los oficios también consta que, en una reunión posterior, Faurie “se alteró al punto de alzar de manera exacerbada su tono de voz y más aún, el dar golpes en la mesa, increpando al representante de la Dirección de Fronteras y Límites de Chile, Pedro Pablo Silva, manifestado que ‘él tenía años de experiencia y no le iban a venir a contar cuentos’", en respuesta a la solicitud argentina de acelerar los trámites aduaneros de los camiones y hacerlos menos exigentes, algo que el Gobierno de Chile no considera oportuno.

“En dependencias del complejo Los Libertadores y ante la explicación que se le brindó a propósito de los controles del SAG y el perfil alimentario de nuestro país, Sr. Faurie alzó la voz manifestando que ‘no le voy a aceptar que diga eso, puesto que mi país ya era potencia agrícola mientras ustedes recién aprendían a comer’. Resulta altamente frustrante que en el encuentro no haya existido una disposición decorosa de la contraparte para indagar detalles precisos sobre las actuales necesidades del SICR. El denuesto citado no fue el único, y acciones como la descrita más bien enlentecen los consensos y obstaculizan avances en esta sensible materia”, detalla en uno de los oficios el cónsul general de Chile en Mendoza, David Quiroga.

"Hacemos presente el malestar ocasionado por la conducta del Sr. Embajador, lo cual no solo resulta ofensivo hacia nuestro país, sino que también no se condicen en absoluto con el histórico vínculo de cooperación y fraternidad que desde siempre ha caracterizado las relaciones diplomáticas entre Chile y Argentina", precisó en un escrito el jefe de División de Gobierno Interior, Enrique Inostroza, al jefe de la Dirección de Fronteras, Carlos Dettleff.

No es la primera vez que las actitudes o dichos de Faurie complican la relación bilateral con Chile. “Cuando me reúna con Boric para hablar sobre los problemas en el Paso Internacional Cristo Redentor voy a decirle que las relaciones entre nuestros países son un desastre”, había expresado a viva voz durante una reunión llevada a cabo a mediados de enero en Mendoza, de la cual participó el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga, quien fue eje de reiterados ataques por parte del funcionario argentino.