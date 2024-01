El embajador argentino en Chile trazó un duro diagnóstico sobre el Paso Cristo Redentor y pidió "trato igualitario"

El designado embajador argentino en Chile, Jorge Faurie, se reunió con el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu; la titular del Emetur, Gabriela Testa, y funcionarios de la Aduana, Migraciones, Gendarmería Nacional y empresarios, con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre el funcionamiento del Paso Internacional Cristo Redentor. Estuvo presente el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga Hinojosa, quien fue duramente cuestionado por Faurie.

"Esta reunión me sirvió para ver qué cosas no están funcionando en el cruce de frontera más importante que tiene la Argentina con Chile y más relevante de una política de comercio exterior orientada al Pacífico. Necesitamos usar los puertos chilenos para trabajar de forma competitiva en el océano Pacífico y Asia. El Paso Cristo Redentor es el único que tenemos para llegar a esas costas", dijo Jorge Faurie.

El embajador atribuyó los inconvenientes a una serie de problemas prácticos fuera de la normativa. "Los organismos de aplicación no tienen impedimentos para facilitar el paso (sea de carga o de personas) por el Cristo Redentor. Lo que hay son cuestiones de cómo se aplican, dónde están los funcionarios trabajando, cuáles son los horarios... son elementos fácilmente resolubles. Esto no es un problema de Mendoza sino de todos los argentinos. Si queremos estar presentes en el Pacífico y comerciar con Asia, tenemos que saber aceptar que hay que agilizar este paso fronterizo", destacó.

"Tenemos que coordinar mejor y trabajar en conjunto con una única mesa de trabajo y si hay algún problema en la frontera decidir en conjunto cómo resolverlo. Me llevo el panorama de lo que yo tengo que asegurar. Cada vez que haya un problema tenemos que sentar a todos los que están interviniendo en frontera y trabajar en conjunto", agregó.

Faurie está a cargo de la embajada, pero aún debe recibir el plácet del país vecino.

El embajador, junto con los funcionarios mendocinos. Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Relaciones tensas

En referencia a la relación bilateral con Chile, el embajador aclaró: "Tendremos que trabajar para persuadir a Chile en que sus puertos se usen y que podamos salir por los puertos del Pacífico. De la misma manera que Chile se beneficia de lo que la Argentina le ofrece en materia de energía, facilitación de productos energéticos, conexiones eléctricas y los alimentos que nuestro país provee al mercado chileno. Una relación entre países se basa en trabajar para tener beneficios y consideración con las necesidades del otro".

El encuentro tuvo momentos de tensión entre el embajador Jorge Faurie y el cónsul de Chile en Mendoza, David Quiroga Hinojosa. "Me gustaría ver en su cancillería una reunión de similares características con los referentes de los sectores", dijo Faurie al diplomático chileno y agregó: "La única forma de hacer eficiente el paso internacional es el trabajo conjunto con Chile. Es cuestión de ponerse a trabajar y ver cuáles son las fechas. Yo todavía no llegué, pero me parece que este mismo trabajo que estamos haciendo a nivel interno, debemos hacerlo ni bien pase la Fiesta de la Vendimia con las autoridades chilenas".

Al ser consultado sobre la política de libre mercado, el embajador destacó: "Todos los argentinos queremos vender esa frasecita del libre mercado pero suena pretenciosa. Necesitamos vender porque en parte, allí está el bienestar de los argentinos que producen. No es libre mercado, es vender lo que Argentina produce", y agregó: "Tengo que resolver mi coordinación interna para que trabajemos todos de manera conjunta, cada organismo tiene elementos o disposiciones sobre cómo trabajar. Cuando tenga eso resuelto me reuniré con los representantes chilenos".