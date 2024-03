Walter Bento afirmó que "se lo llevaron puesto" por culpa de las crónicas periodísticas

Este viernes Walter Bento aseguró que tiene pensado declarar en todas las semanas que haya audiencias para que se escuche su verdad y no la que trata de imponer el Ministerio Público Fiscal. El exjuez federal acusó a los medios de comunicación de desinformar y dijo que la suya es la verdadera versión de los hechos. Obviamente, afirmó que es inocente y dijo ser víctima de una operación montada por el fiscal Dante Vega junto a policías, políticos, magistrados y medios para "llevarse puesto a un juez federal".

Al igual que en audiencias anteriores, Bento volvió a quitarle legitimidad a las pruebas en su contra. Este viernes cuestionó por tercera vez las constancias que existen sobre las llamadas cruzadas con el asesinado despachante de aduana Diego Aliaga. Walter Bento cuestiona la forma en la que extrajeron datos de sus cuentas de Whatsapp y Telegram asegurando que la clonación de su teléfono fue una violación a su intimidad y se hizo sin pedir permiso a esas compañías de comunicación. Lo que no menciona es que esa medida se tomó luego de que se negara a obedecer el pedido de entregar su teléfono a la Justicia. La hipótesis de la fiscalía es que el por entonces juez intentó borrar información que podría haber sido sensible.

Más allá de eso, el exmagistrado repitió nuevamente que es víctima de una operación montada por el fiscal Dante Vega para "llevarse puesto a un juez federal" con la necesaria complicidad de políticos, policías, magistrados y medios de comunicación. Walter Bento cuestionó el enfoque con el que se plasma en la prensa lo que sucede en el juicio oral y dijo cada semana de audiencias hará uso de la palabra para evitar que solo se escuche la versión de la fiscalía. La decisión fue puesta en duda por el propio abogado defensor, Mariano Fragueiro Frías, quien le dijo al tribunal que no está previsto que su defendido declare tan seguido para no convertir el juicio en "una serie de Netflix".

Bento volvió a declarar este viernes.

El enojo de Walter Bento con los medios es evidente y dijo que "en su momento" hablará sobre ese tema. "No se pueden llevar puesto a un juez federal si no es a través de medios judiciales, policiales, políticos y hasta mediáticos, de los que en su momento también voy a hablar", expresó el exmagistrado al que acusan de liderar una asociación ilícita que habría cobrado coimas en la justicia federal.

"Crearon tanto pero tanto que hasta la propia senadora (Anabel) Fernández Sagasti andaba con una carpeta amarilla con recortes periodísticos antes del 8 de noviembre, mostrando eso", señaló el exjuez en referencia a la fecha en la que el Jury de Enjuiciamiento determinó su destitución.

Pero más allá de criticar los titulares de los portales y los zócalos en los noticieros televisivos, Bento dijo que aún no ha aparecido ninguna prueba que sostenga las acusaciones que hay en su contra y le quitó importancia al audio en el que la madre de uno de los imputados reconoce que le hicieron pagar coimas. "Que exhiban todos los audios y mensajes. ¿Dónde están los audios que dicen que yo cobré esa coima? Muestren así lo aclaro. Lamentablemente lo que sucede en el debate se tergiversa en los medios. Quizás por el apuro de sacar antes la información", aseveró.

Bento remarcó que el audio de la madre de Daniel Martínez Pinto no debe ser contemplado porque las declaraciones de parientes directos de los imputados no pueden atentar contra ascendientes o descendientes. Pero además, señaló que la mujer afirma que su hijo va a salir con domiciliaria en un audio que se envió tres días antes de que el fiscal lo autorizara.

"Acá pasaron un audio en el que la madre hablaba en relación a un hijo. A mi no me afecta que hablen de coimas o sobornos porque no he cobrado nada. Ni siquiera había dictaminado el fiscal. ¿Para quién era la plata? El fiscal era Fernando Alcaráz. No creo que haya sido para él, pero para mi no fue. Él aparece en la foja uno del expediente y acá no está sentado", cuestionó Bento afirmando que existe un criterio selectivo a la hora de ponderar la veracidad de las declaraciones de los testigos y que solo se toman como veraces las que lo complican a él.

"A mi me interesa la verdad. Pero la verdad es que siento cierta preocupación porque pasan los días, pasan los meses y no veo pruebas contra mí. Y estoy acá sentado. Ningún audio, ninguna foto, ninguna filmación", concluyó.

Las pruebas que Bento quiere minimizar

En realidad, hay varias pruebas que se han ido presentando a lo largo del debate oral pero Walter Bento intenta descalificarlas. Las constancias del centenar de comunicaciones que existieron entre Bento y Diego Aliaga para el exjuez son solo "capturas de pantalla". Son varios testimonios de los arrepentidos que lo apuntan como líder de la asociación ilícita recibiendo dinero a cambio de otorgar beneficios procesales, pero para Bento esos arrepentidos fueron "guionados por el fiscal". En cuanto a las declaraciones testimoniales que lo complican, Bento intenta deslegitimarlas afirmando que son personas condenadas que intentan obtener beneficios judiciales.

Los audios que forman parte del expediente son varios. A los de la madre de Daniel Martínez Pinto se suman los de algunos imputados (por ejemplo del abogado Luciano Ortego y el narcotraficante Walter Bardinella Donoso) que mencionan al juez se suman las grabaciones aportadas por el testigo Diego Stuto. También se confirmó que una empleada del juzgado de Bento se quedó con un departamento de un imputado que asegura pagó 722 mil dólares de coimas, parte de ello con inmuebles. Sobre ese episodio, Bento dijo que no estaba al tanto de esa situación y que se enteró en el debate.

Lo que sostiene el juez es que no se ha probado que él haya recibido dinero a cambio de sus decisiones procesales y afirma que volvería a firmar todas las resoluciones que firmó, porque siempre lo hizo conforme a derecho y sus convicciones. Y si hubo errores, (como no informar a la fiscalía acerca de la ampliación de indagatoria a Marcos Calderón en la causa 4 del expediente o no percatarse de que Walter Donoso y Walter Bardinella Donoso eran la misma persona), se debieron a que nadie es perfecto y los humanos se equivocan.