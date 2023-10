Juicio a Walter Bento: el explosivo contenido de los audios de un imputado en la causa

Este jueves se llevó adelante una nueva audiencia en el marco del megajuicio que tiene como principal protagonista al juez federal suspendido en sus funciones Walter Bento, quien está procesado 15 casos de cohecho junto al resto de los organizadores e integrantes de la asociación ilícita que se habría dedicado a cobrar coimas a cambio de conseguir beneficios procesales para personas privadas de la libertad. En la jornada de hoy fue el turno de la subcomisario Verónica Abaca que -en carácter de testigo- reveló nuevos detalles a través de la reproducción de audios entre dos imputados clave en la causa: Walter Bardinella y Luciano Ortego

Luciano Ortego es uno de los supuestos organizadores de la asociación ilícita que se investiga. El abogado, que ejerce su autodefensa, es apuntado como pieza fundamental de la asociación ilícita que habría operado en la Justicia Federal bajo el comando de Walter Bento. Por su parte, Walter Bardinella, un criminal que oficiaba de proveedor de posibles clientes y que está involucrado en varias causas penales y señalado como parte de la banda delictiva.

Walter Eduardo Bardinella Donoso estuvo prófugo hasta 2020 y fue condenado por el secuestro de más de 240 kilos de marihuana. La droga se encontraba acondicionada en 346 paquetes en el interior de un camión requisado en la localidad mendocina de Malargüe en agosto de 2015. La situación de Bardinella Donoso precipitó la investigación que condujo hasta el juez Walter Bento. Tras varios años siendo buscado, el condenado fue detenido en marzo de 2020 en Guaymallén y, cuando se le secuestró el teléfono celular que llevaba, aparecieron las primeras pruebas que orientaron hacia el magistrado

Verónica Abaca es subcomisario en la Dirección de Investigaciones de División de Robos y Hurtos. En el 2020 prestó función en la Unidad de Acción Preventiva, que es una parte de operativa de la Policía de Mendoza. Según relató, una de las tareas encomendadas hacia su persona fue rever la información del teléfono de Walter Bardinella para buscar datos que pudieran ayudar con la desaparición del ex despachante de aduana fallecido Diego Aliaga. Bardinella tenía agendado a Aliaga como "Fernández" y también le decía "gordo". Según Abaca, Bardinella y Ortego tenían una relación de amistad y, en reiteradas ocasiones, conversaban y nombraban al señor Fernández (Aliaga). "El Doctor Ortego hablaba con Bardinella de que lo querían sacar del medio a Aliaga de, aparentemente, de un negocio", relató Abaca. Para Abaca, los involucrados se referían en los audios a "el gran jefe", "el 1" o "primo", los apodos que habrían sido designados para referirse a Walter Bento, según la investigación.

Ante la Fiscalía, dijo que "Bardinella le dice al Doctor Ortego que va a estar 'el gran jefe' en feria. El Doctor Ortego viajó a Buenos Aires y se juntó con esa 'línea' que tenían en Buenos Aires. Aparentemente era un negocio, una línea que tenía Aliaga y lo querían sacar. En el informe está consignado que Ortego viaja a Buenos Aires y le dice a Bardinella que Fernández no se tiene que enterar que estaba allá porque se podían complicar la cosas

"Después confirmaban que a Aliaga lo iban a sacar del medio. Entre otras cosas también se encargaba de las causas de Bardinella y le pidió al doctor Ríos unos números de expediente que Ríos no los pasó y Bardinella se enojó porque Ortego los pedía en Buenos Aires", comentó.

El Tribunal procedió a revelar el contenido de los audios frente a los presentes, incluyendo a Bento que seguía atentamente los acontecimientos. Entre todo el material expuesto, a modo de ejemplo, uno de los audios indica:

- Ortego: lo del gordo quedó firme. No apeló nadie. No le digas a Fernández ni a nadie. Sacá tus conclusiones...

- Bardinella: ¡vamos nomás hermano! ¡Vamos nomás!

- Ortego: la cosa de la fianza la firmó el otro. No le digas al gordo. No le digas nada a Fernández.

- Bardinella: más vale que el gordo me dé los 20 mil dólares que me debe. Y me quedo corto...

- Ortego: el otro firmó la fianza. El otro señor. El otro como el número 1...

La Fiscalía reprodujo otro audio en el que Ortego le dijo a Bardinella: "Yo también te quiero pero, el Waltercito olvidate. Tuve que cambiar la bocha y no me la daba. Ya había sacado el pasaje. Imaginate. Ya sabés como es el Fernández. Andá a sacarle 40... Olvidate. Se le está complicando. Que le haya ido a hablar el Adaro al primo, lo nombre que él anda pidiendo eso (sic). Abrí el paraguas y decile al leo que lo llame al Martín. Hermano, depende de vos, no de mí".

Posteriormente surgieron numerosas preguntas. Una de las más picantes fue si al hablar de "Waltercito se refiere a Bardinella". Abaca dijo que no y sugirió que se trataría de un tercero. Abaca tampoco contestó con precisión quiénes serían "Adaro" y "primo". Luciano Ortego declaró el miércoles. Foto: MDZ.

En otro tramo, uno de los abogados de Bento involucró al fiscal Fernando Alcaraz, inicialmente a cargo de la causa de desaparición de Diego Aliaga. El letrado leyó mensajes de texto entre Bardinella y Ortego en los que el primero asevera que "FA no apeló y no fue de onda". A lo que Bardinella respondió: "Me imagino que no".

A partir de esto, el asesor legal de Bento le preguntó a Abaca quién era el fiscal. Ella contestó "Alcaraz" y la defensa repreguntó el nombre de pila para, de forma indirecta, vincular las siglas FA con Fernando Alcaraz. Luego, leyó mensajes en los que que Ariel Eugenio le expresó a Bardinella: "Hoy apareció FA. Quiere 30 o más. Lo demás el 31...". A lo que Ortego replicó: "Hay que cumplir".

La audiencia completa: