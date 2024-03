Un audio comprometedor y un "cara a cara" entre testigos agitaron el caso Bento

Durante la mañana del jueves varios testigos desfilaron por el salón de audiencias en el que se realiza el juicio que tiene como principal acusado al exjuez federal Walter Bento. En concreto, hubo referencias puntuales a dos posibles pagos de coimas, uno de ellos admitido por la madre de uno de los imputados de cohecho en un audio que le envió a otra persona por Whatsapp. También se reprodujo otro audio en el cual ese mismo imputado, Daniel Martínez Pinto, afirma que Eugenio Nasi (también imputado) obtuvo un beneficio a cambio de un arreglo con el por entonces juez Walter Bento. Pero además de ello, sentaron cara a cara a un condenado que dijo que le entregó a Bento, junto a Diego Aliaga, un sobre con dinero al juez cuando comía con el titular de Aduana Raúl Bustos Cara en un club de golf.

Ese "careo" se realizó a primera hora de la mañana. En una silla se sentó Juan Carlos Iñiguez. En la otra, el propio Raúl Bustos Cara. De frente, Iñiguez afirmó que hace alrededor de 10 años acompañó a Diego Aliaga al Golf Club Andino a entregarle un sobre con dinero a Walter Bento. Según relató Iñiguez, ese día Bento estaba sentado en una mesa con un hombre de cabello blanco, ojos claros y perfil cadavérico que para él era la misma persona que tenía sentada hoy enfrente. Bustos Cara lo negó rotundamente pero validó otro dato que había dicho Iñiguez. Específicamente, Iñíguez refirió que cuando se retiraban de esa reunión Diego Aliaga le dijo que la persona que estaba con Bento era Bustos Cara y agregó que había trabajado con su padre, Alfredo Aliaga.

Juan Carlos Iñiguez le preguntó a Bustos Cara si era cierto que había trabajado con el padre de Aliaga y el funcionario aduanero lo confirmó.

Juan Carlos Iñiguez.

Dos audios complican a los imputados

Luego de ese careo, dos abogados fueron citados como testigos: Eduardo de Oro y Fernando Luquez. Ambos fueron defensores de Daniel Martínez Pinto, en una causa de contrabando en la que se sospecha que pagó a cambio de recibir el beneficio de prisión domiciliaria. Luquez confirmó que cuando él representaba a Martínez Pinto pidió la domiciliaria y la excarcelación sin éxito presentando informes psicológicos de los hijos de Martínez Pinto con dictamen favorable del Ministerio Público Pupilar. Eso fue en mayo.

En agosto, siendo representado por Eduardo de Oro y Francisco "Chato" Álvarez, se consiguió la domiciliaria luego de que se apelara a los problemas psicológicos de los hijos por no ver al padre, la situación de salud de la esposa que debía someterse a una intervención quirúrgica, el estado de salud de la madre que cursaba una enfermedad oncológica y los informes psiquiátricos desfavorables de Martínez Pinto por el encierro carcelario.

Lo llamativo es que el Ministerio Público pidió que se reprodujera un audio enviado por la madre de Martínez Pinto tres días antes de que le otorgaran la libertad y en el mismo le comenta a otra persona que ya está resuelta la salida de su hijo porque pagaron una coima.

"Hemos tenido que hacer varias cosas. Va, me cobraron una coima, ya viste como es todo esto. Yo no tenía cómo afrontarlo y él tiene que pagar cuando salga. Esperemos que esté todo bien. Él dijo que cuando esté afuera lo hace. Yo lo conozco como es. Lo que me da miedo es su forma. Pero bueno. Va a ir a parar a la casa de la Mariela por los chicos. Iba a salir hoy pero Mariela tenía que declarar dos cositas por una orden de restricción. Tiene que ir a declarar y llamó el otro abogado diciendo que vaya mañana a las 9 de la mañana. Estamos contentos. Todavía un poco medio ilusa por la ansiedad. Si dios quiere mañana lo tenemos acá en casa", relata la madre de Martínez Pinto.

Según explicó Eduardo de Oro, quien se encargaba del tema honorarios y la relación con el cliente era Francisco "Chato" Álvarez, hoy acusado de integrar la asociación ilícita que habría liberado Walter Bento. La relación entre "Chato" Álvarez y Eduardo de Oro nació por un amigo en común y fue Álvarez el que le acercó el caso de Martínez Pinto. Sin embargo, poco tiempo después surgieron cortocircuitos entre ambos porque De Oro se enteró que Álvarez pedía honorarios en su nombre a otros potenciales clientes a sus espaldas. Francisco "Chato" Álvarez está acusado de buscar clientes para la banda delictiva.

Otro audio de la madre de Martínez Pinto compromete a Álvarez. "Hola hija, no tengo ninguna noticia. Me llamó el 'Chato'. No me trató bien porque dice que Dani ha comentado que era un arreglo económico y han ido al otro abogado. No me habló muy bien. Me dijo que habían ido a consultar a lo De Oro y el no había visto ni un puto peso. No me gustó cómo me habló... lo dejo en manos de Dios y del universo. Si quiere hacer algo, que lo haga. Vengo del penal de llevarle la comida. Yo estoy bien, me amargué mucho por lo que me dijo este pelotudo. Nada. Ninguna novedad. Después te llamo y hablamos bien", comentó la madre del imputado días antes de que saliera con prisión domiciliaria.

Eduardo de Oro afirmó que jamás le hablaron de un acuerdo económico y dijo que solo cobró honorarios en cuotas por la venta de un inmueble en 30 mil dólares. Según señaló, sus honorarios eran en realidad por 150 mil dólares pero no cobró ese dinero. Ese dato llama la atención porque su anterior abogado, Fernando Luquez había acordado honorarios por 15 mil dólares, de los cuales Martínez Pinto solo le pagó 5 mil dólares. El Ministerio Público intenta demostrar que la familia de Martínez Pinto se desprendió de otros inmuebles para pagar por su liberación.

A Luquez, la fiscalía también lo hizo escuchar un audio en el que Daniel Martínez Pinto habla sobre Eugenio Nasi, otro imputado por cohecho. El audio es del 20 de noviembre de 2018 y da a entender que Nasi pagó para salir en libertad pero le revocaron ese permiso, por lo que Bento debía resolver de forma urgente su situación y eso podría beneficiarlo.

"Mami mirá, tendrías que hablar con el Gustavo porque han pedido la detención de Nasi de nuevo, pero como ha habido un arreglo con eso lo tienen que resolver el juez Bento urgente. Pero por ahí tiene que resolver lo de nosotros y podemos tener buenas noticias. Si no retrocede con lo de Nasi, nos puede dar la libertad a nosotros. Llama al Gustavo para que le meta furia esta semana", menciona Martínez Pinto en el audio que forma parte del expediente de la causa. Luquez afirmó que no sabe quién es el Gustavo que se menciona en el audio y dijo que no recuerda con precisión que había ocurrido con Nasi. Ambos estaban imputados en la misma causa de contrabando.

La defensa de Walter Bento se opuso a que se reprodujeran esos audios e hizo reserva para recurrir la decisión del Tribunal Oral que autorizó su reproducción en el debate.