Senadora del PRO pegó el portazo y se fue al bloque puro de Milei en la Legislatura bonaerense

Desde comienzos de año, pese a que el verano paralizó la actividad legislativa en la provincia de Buenos Aires, en los pasillos de la Cámara Alta bonaerense fue tomando fuerza el rumor de que una senadora estaba preparando las valijas para pegar el portazo e irse del bloque amarillo. Algunos basaban ese rumor en la forma de ser de la recién asumida legisladora, a quien acusaban de "mandarse sola" y no ser orgánica con el bloque, por lo que la veían más cerca de formar un unibloque - muy de moda en la Legislatura bonaerense - que de sumarse a otro bloque.

La senadora provincial Florencia Arietto, flamante integrante del bloque La Libertada Avanza 1.

Fue por eso que la salida de Florencia Arietto del bloque PRO, para pasase a las filas del nuevo bloque La Libertad Avanza 1 que representa las ideas puras del presidente Javier Milei, no causaron mayores sorpresas entre los senadores amarillos.

En off, uno de sus excompañeros de bloque dijo a MDZ: “No vas a ver a ninguno de nosotros pegándole a Florencia, su salida no nos sorprendió. Creo que fue una decisión estratégica, porque quizás algún día estemos todos del mismo lado”.

Aunque con cierta malicia, agregó: “Esperemos que Horacio – haciendo referencia al exjefe de Gobierno porteño, que impulsó la candidatura de Arietto - no haya infiltrado un espía en las filas de La Libertada Avanza”.

Parte del bloque de senadores del interbloque PRO de Juntos por el Cambio. Foto: José Luis Carut.

Vale agregar que la flamante senadora, ahora integrante del bloque libertario “puro” La Libertad Avanza 1, hasta ultimo momento intentó convencer a varios de sus excompañeros que la sigan, afirmando "que era la avanzada que abría la puerta al espacio puro de Milei en la Legislatura bonaerense", según confió uno de los senadores PRO a este diario, agregando: “Florencia se está olvidando que la avanzada a 'Las Fuerzas del Cielo' la encabezó Patricia”.

Lo cierto es que, si bien la salida de Arietto deja al PRO con 10 senadores, no complica en nada al partido fundado por Mauricio Macri en la conformación de las comisiones. Ni interfirió en las designaciones de las vicepresidencias del cuerpo para los interbloques de Juntos por el Cambio; por lo que en la tarde del jueves juró como vicepresidente segunda por el interbloque PRO la senadora de la Primera Sección Daniela Reich y la cuarta vicepresidencia quedó en manos del senador de la Séptima Sección y exintendente de General Alvear Alejandro Celillo por el interbloque UCR + Cambio Federal.

La Senadora PRO Daniela Reich, en el momento de jurar la vicepresidencia Segunda del Senado bonaerense.

Sí se especuló hasta minutos antes de la sesión con que el nuevo bloque libertario “puro” La Libertad Avanza 1, integrado por los senadores Joaquín de la Torre (sería el presidente del bloque); Carlos Curestis (juró hoy en reemplazo de Sebastián Pareja, principal armador de Javier Milei y flamante funcionario nacional) y Florencia Arietto; al estar en igualdad de legisladores iban a disputarle al bloque de Carlos Kikuchi, que se quedó con el nombre de La Libertad Avanza, la quinta vicepresidencia del cuerpo.

Algo que finalmente no ocurrió, por lo que el bloque de La Libertad Avanza, "no oficial”, conducido por Sergio Vargas, propuso al ex hombre fuerte del presidente Carlos Kikuchi para ocupar la quinta vicepresidencia del cuerpo. El senador Carlos Kikuchi del bloque La Libertada Avanza, jurando la quinta vicepresidencia de la Cámara Alta bonaerense.

Cabe destacar que, a excepción de Carlos Curestis, quien asumió hoy su banca, los otros integrantes del bloque “puro” libertario La Libertad Avanza 1, Joaquín de la Torre y Florencia Arietto; no asistieron a la doble sesión de esta tarde en la que primero se conmemoró el Día de la Memoria, al cumplirse este 24 de marzo 48 años del Golpe cívico-militar; y posteriormente se nombraron los cuatro vicepresidentes del Cuerpo.

Lo que sí queda claro, es que con las flamantes incorporaciones de Joaquín de la Torre y Florencia Arietto a 'Las Fuerzas del Cielo' el unibloque que supo conducir Sebastián Pareja, antes de sumarse al Gobierno nacional, ganara poder de fuego y protagonismo en al Cámara Alta provincial.