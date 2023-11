"Los golpistas deben callarse y esperar dos años", advirtió Joaquín de la Torre

Javier Milei iniciará su mandato en diciembre, un mes que dispara sensaciones trágicas producto de los episodios de 1988 y 2001. Los saqueos, la crisis social, la falta de poder político en aquellos dos momentos trágicos, ahora pueden aparecer diferente por la asunción de un gobierno electo por casi el 60% de la población, pero que tiene en la gente infinidad de necesidades insatisfechas, principalmente la comida producto de la inflación desbocada que le deja un gobierno en huida.

Quien sabe muy bien todo lo que sufren los habitantes de las barriadas más postergadas del conurbano es Joaquín de la Torre, uno de los primeros en advertir que el fenómeno de Javier Milei iba a tener un impacto electoral muy fuerte. Ahora, con diálogo directo con el presidente electo y el posible arribo de gente de su confianza al gabinete nacional, como su hermano Pablo, les exigió a los futuros opositores de Unión por la Patria "que se queden cayados y no sean golpistas. Que hablen en dos años, en las próximas elecciones".

Axel Kicillof recibió, días atrás, una noticia que lo tranquilizó: Sergio Massa le garantizó que le girará los fondos adeudados de octubre y noviembre, mes que aún no finalizó, pero que le serán imprescindibles al gobernador para pagar las obligaciones salariales del tortuoso mes de diciembre. No obstante, advierte que diciembre "no va a ser fácil" y si bien no lo avisó, sus allegados pidieron "tranquilidad" porque "todo ya está decidido", aunque no se sepa aún los nombres que lo acompañarán en su segunda gestión, fundamentalmente en materia de seguridad, ya que Sergio Berni dejará la gestión y será senador provincial.

"Milei fue muy claro en su campaña, qué era lo que veía, cuál era la situación y está armando un gobierno para solucionar los enormes problemas que el kirchnerismo nos deja", advirtió De la Torre, para quien "hay que tener en claro que este gobierno que termina el próximo 10 de diciembre se va con 10% más de pobres que lo que recibió, casi triplicó la inflación del último gobierno de Mauricio Macri, y nos deja con mucha más inseguridad y la penetración del narcotráfico en cada barrio", explicó el senador provincial y exintendente de San Miguel.

Javier Milei y un inicio lleno de amenazas en las calles.

De la Torre no puede entender cómo antes de asumir el presidente electo ya parece ser el culpable por la inflación exasperante que regula la economía. "El gobierno de Javier Milei fue elegido por casi el 60% de la población, no solo no les mintió en la campaña, sino que les advirtió y les contó lo que iba a hacer y la gente lo votó, así que el futuro gobierno va a poder hacer lo que se planteó porque tiene detrás de sí un importantísimo apoyo y mandato popular".

Sobre la interrupción de la realización de obras públicas por parte del gobierno nacional anunciado por Milei, que fue foco de las críticas más feroces de la futura oposición, el legislador sentenció: "Con el modelo actual llegamos hasta acá. Hay gente que advierte una híper (inflación) inminente. Y eso significa un 10% más de pobres, por lo menos. El relato de este gobierno espantoso y desastroso es el que nos trajo hasta acá".

Inmediatamente, advirtió "a los nuevos golpistas, que amenazan con paros y marchas, le decimos que la gente votó determinadas ideas. Durante seis meses insistieron que Milei era la ruptura con el sistema democrático, pero los golpistas son ellos, que no entienden que perdieron y que la democracia empieza en un hecho como el voto popular".

Para De la Torre, "el voto popular hace una semana fue paliza, paliza, y lo mínimo que pueden hacer es callarse, porque estuvieron seis meses metiendo miedo. La Argentina que nos dejaron es un desastre, la población está rota y hay que ayudar a levantar la Argentina. La gente está rota, y esos nuevos golpistas lo mejor que pueden hacer es callarse la boca y esperar dos años".