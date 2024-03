La rosca política detrás del Congreso del PJ que salpica a las provincias

Este viernes será el Congreso del partido Justicialista en la Ciudad de Buenos donde se reunirán distintos dirigentes del peronismo y aceptarán formalmente la licencia del expresidente Alberto Fernández al frente del PJ nacional, que es una especie de renuncia encubierta. Se trata de un acto formal y obligatorio, convocado por el presidente del Congreso, el gobernador formoseño Gildo Isfrán que, sin embargo, marcará el inicio de una nueva etapa en el justicialismo a nivel nacional y en las provincias.

"El peronismo que gobierna, que gestiona", es el lema que tiene el grupo que lleva al gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, a la cabeza y al resto de los mandatarios provinciales e intendentes que quieren imponer su postura dentro del partido y comenzar a restarle poder a La Cámpora y, por lo tanto, a Máximo Kirchner. Incluso, algunos dirigentes hablan también de que la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien ha tenido algunos pronunciamientos públicos por redes sociales, debe pasar a un segundo plano.

El PJ hasta ahora se ha mostrado con liderazgos dispersos, ante un presidente Javier Milei (La Libertad Avanza) que impone agenda pública y cuestiona de forma permanente a los opositores, a los que llama "la casta". La tensión más reciente se produjo hace unos días cuando el diputado nacional José Luis Espert, ahora incorporado a La Libertad Avanza, llamó a una rebelión fiscal a la ciudadanía bonaerense, por los aumentos al impuesto Inmobiliario que Kicillof ordenó, lo que generó el aval de Milei y el repudio del gobernador de Buenos Aires y otros mandatarios.

El Congreso tiene una orden del día estricta: arranca a partir de las 10 en el club Ferrocarril Oeste, de CABA, y están citados congresales de todo el país. Se conformará la Comisión de poderes, se aprobarán estados contables, luego se elegirá la Junta electoral partidaria- por unanimidad- y se tratarán los distritos intervenidos que son Jujuy y Corrientes. Como al expresidente Fernández le aceptarán la renuncia es muy probable que en su reemplazo quede Cristina Alvarez Rodriguez, jefa de asesores de la provincia de Buenos Aires, quien claramente responde a Kicillof.

El último Congreso del PJ

Pero más allá de las formalidades, y con miras a la nueva elección de las autoridades partidarias que serán en noviembre próximo, empieza a gestarse una nueva etapa del PJ con cuestionamientos donde los gobernadores quieren tomar la posta del partido y también los intendentes. Es por eso que repiten la frase en todo el país: el peronismo que gestiona, el peronismo que gobierna. Un intendente mendocino quien pidió reserva de su nombre dijo a MDZ que es un claro mensaje a La Cámpora, donde no buscan que se vaya, sino que entiendan "los modos, las formas", que caracterizan a la agrupación, no van más porque no son bien recibidos por la ciudadanía en esta nuevo momento de la Argentina, según aseguró el jefe comunal.

Por eso, para muchos dirigentes que tienen cargos con poder de decisión una comisión dentro del partido que integran el actual senador nacional y exministro del Interior Wado de Pedro y el actual diputado nacional Santiago Cafiero ha perdido peso porque son quienes están al frente de las provincias y las intendencias quieren comenzar a gestar el nuevo proceso.

Un ejemplo concreto de esta situación se dio hace unos días cuando el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, dijo en Lanús que “la gran mayoría de ustedes expresaron que Axel tiene que ser nuestro próximo presidente”, y que hay que “construir en un lugar distinto” y “fortaleza y volumen a la candidatura de Axel”. Ese mensaje tenía también un destinatario, además de Kicillof:Máximo Kirchner, de quien se muestran distantes. Kicillof no tiene reelección y muchos dirigentes ya lo ven como el natural candidato a la presidencia para 2027 mientras crece las necesidades de las provincias y las intendencias por la crisis social imperante. ¿Sabrá posicionarse el PJ ante esta situación económica que se agrava y mantenerse lo más compacto posible como oposición para poder anhelar volver al poder?¿Serán los gobernadores los nuevos referentes del PJ? Un próximo desafío los llama: firmar o no el pacto de Mayo que Milei convocó.