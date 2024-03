Las repercusiones a favor del discurso de Javier Milei

El discurso del presidente Javier Milei en el Congreso generó varias alegrías en los diputados del PRO y en los ministros que lo acompañan en este nuevo camino "hacia la libertad". Aplaudieron, valoraron la intención del presidente de querer reconstruir el país y bregar por la libertad de los argentinos.

Guillermo Francos fue uno de los ministros que más se expresó luego del discurso de Milei, no solo admitió que fue el "mejor discurso" que escuchó de los presidentes de la República porque fue "la expresión realmente del estado de la Nación". "Milei describió el estado de la Nación luego de estos 40 años de democracia, la situación en la que estamos, las deudas del sistema político con los argentinos", dijo Francos en diálogo con Radio Mitre. Además, expresó que lo más "importante es que le propuso a los 24 gobernadores del país buscar un pacto, para tratar los puntos más importantes que permitan sacar la Argentina de este pozo en el que se ha sumergido durante tanto tiempo".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también dio su mirada luego del discurso, a través de un video en Instagram, y valoró la "oportunidad histórica" que inició el presidente Milei a través de la iniciativa del Pacto de Mayo. Para ella, este nuevo contrato que se buscará firmar en Córdoba el 25 de mayo significa "dar vuelta la historia de la decadencia e ir a la Argentina de la prosperidad, de la libertad y la Argentina que los argentinos siempre soñamos".

ES TODO O NO ES NADA



Enorme discurso del presidente @JMilei. Llegó la hora: los argentinos de bien nos merecemos un mejor país, sin los obscenos privilegios de la clase política. pic.twitter.com/oVf1vp6w1C — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2024

Luis "Toto" Caputo también se expresó en la misma línea, y a través de X (exTwitter), dijo que Milei dio "el discurso más emocionante de nuestra historia". Otro que fue escueto pero contundente con sus palabras fue Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, quien admitió que "el cambio cultural está en marcha".

Otro funcionario del Gobierno que se manifestó a favor del discurso y las medidas de Milei fue Manuel Adorni, el vocero presidencial que escribió, en tono de broma, tras la decisión de Milei de cerrar la Agencia Télam: "Saluden a Télam que se va...", posteó el libertario.

Los diputados del PRO también salieron a hablar luego de escuchar durante 70 minutos el discurso de Milei. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, exgobernadora de Buenos Aires por el PRO, dijo que desde el partido amarillo acompañarán el Pacto de Mayo que Milei anunció. "Sin especular, siendo responsables y comprometidos con el cambio que los argentinos votaron".

En la misma línea apareció un rato después el exvicepresidente Mauricio Macri, que caracterizó el mensaje del presidente como "claro, firme y con coraje". "Todos los argentinos tenemos que apoyar al Presidente y la clase política aceptar esta invitación en un gesto de humildad y grandeza. Presidente, el PRO estará en Córdoba para firmar el Pacto del 25 de Mayo", agregó.

El presidente del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, también dio a conocer su opinión sobre el evento y confesó que es "responsabilidad del Ejecutivo llevar adelante las acciones necesarias para el desarrollo del país".

Silvia Lospenatto, otra diputada del PRO, no se quedó atrás y escribió que escucharon al presidente "que hoy vino a proponernos un gran acuerdo nacional que saque a nuestro país de la postergación y la decadencia que llevó al 60% de los argentinos a la pobreza". "No va a ser fácil el camino pero tenemos que estar dispuestos a transitarlo con humildad y patriotismo", sentenció.

La opinión de Macri sobre el discurso de Milei.

Damián Arabia fue otro que expresó su alegría en las redes sociales y dijo que le quedaron "las manos rojas de aplaudir el discurso más liberal, valiente, honesto y profundo que haya dicho un presidente en muchos años". "Hoy me voy del Congreso esperanzado. Vamos Argentina!", agregó.

Alejandro Bongiovanni, diputado del PRO y "liberal desde siempre", según su descripción en X, coincidió con la opinión del ministro Francos y dijo que el discurso "fue de lo mejor que escuché en la política argentina".

Rodrigo De Loredo, el presidente del bloque de la UCR, no se quedó callado y apoyó las medidas del presidente: "Es una gran noticia el impulso de un Pacto con los gobernadores para avanzar en reformas que den previsibilidad en el tiempo, reglas claras y generaran confianza en los inversores. Necesitamos que las reformas se sucedan, por eso es un paso trascendental la convocatoria", compartió en X.

"Como sugerencia, no puede haber un pacto constitutivo de un proceso de cambios en Argentina si no involucra la educación. Sería fundamental incorporarlo ya que también es de naturaleza estructural de los problemas argentinos. En la mayoría de las reformas planteadas no solo estamos de acuerdo sino que muchas ya habían sido presentadas en el Congreso: caso de la democratización de los sindicatos, ficha limpia, eliminación de jubilaciones de privilegio, ajuste en los asesores políticos, entre otras. Esperamos que Mayo y en nuestra querida Córdoba sea el punto de partida de una nueva construcción", finalizó.

Francos sobre el discurso de Milei.

Banfi, la vicepresidenta del bloque de la UCR, se expresó en el mismo sentido que su colega De Loredo: "El Presidente hoy ofrece el camino del diálogo y dejar la confrontación. Enhorabuena. Sólo hago una observación: el diálogo implica estar abierto a la opinión del otro. Nadie puede sentirse dueño de la verdad si lo que se busca es sacar el país adelante. A trabajar mucho", aseguró.

Ramiro Marra, legislador de CABA y uno de los exponentes liberales más reconocidos, bromeó en redes sociales mientras Milei daba el discurso y escribió. "ESTÁ DICIENDO TANTAS COSAS INCREÍBLES QUE NO ALCANZO A ESCRIBIR".

"El Pacto de Mayo será un evento crucial en la historia Argentina. Desde Republicanos Unidos vamos a suscribirlo. Es momento de comprometernos y trabajar juntos para sacar a nuestro amado país adelante", escribió Roberto García Moritán, el Ministro de Desarrollo Económico de CABA.

A pesar de que se esperaba una reacción del senador Martín Lousteau, hasta el cierre de esta nota el funcionario no había opinado sobre la oratoria del presidente Milei.