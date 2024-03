Legislatura: Alfredo Cornejo celebró el avance del Plan de Salud "ante una tormenta perfecta en los servicios públicos"

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, celebró que este martes el Senado de la provincia le haya dado media sanción a seis proyectos correspondientes en el paquete de leyes del Plan de Salud 2024-2030 que envió el Gobierno a la Legislatura. Se trata de la ley de residencias, ley de habilitaciones de prestadores, ley de sangre, creación del Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud, la instauración del Registro Provincial de Financiadores de Salud y un planteo destinado a promover la realización de actividad física en niños, niñas y adolescentes (NNYA).

Cornejo recorrió las instalaciones de un nuevo espacio del servicio de oncología en el Hospital Central. En diálogo con la prensa, destacó que "han obtenido media sanción 13 de las 25 leyes que enviamos. La mayoría han salido por unanimidad con votaciones mayoritarias muy amplias".

Según remarcó Cornejo, “buscamos optimizar recursos y usarlos mejor ante una tormenta perfecta en todos los servicios públicos sustantivos de la provincia, pero en particular en la Salud. Insumos dolarizados, bajos ingresos de la población para costear sus tratamientos, dificultades con los profesionales que andan todo el tiempo buscando mejores ingresos... Estamos reorganizado los servicios y optimizando recursos".

Ante este panorama, Cornejo sostuvo que se está “reorganizando el sistema y los servicios todo el tiempo, de eso se trata este plan, de prestar más y mejores servicios como es el caso de oncología en particular". “Para que ustedes dimensionen, el sector privado en Mendoza, prácticamente tiene muy pocos profesionales tratando los temas oncológicos, cosa que sí estamos tratando en el hospital público”, afirmó Cornejo y sostuvo que “si una persona que no tiene obra social, y lamentablemente padece de cáncer, acá tiene un servicio, y la gente que tiene obra social y ésta no le cubre el tratamiento en el sector privado, también viene acá”.

Sostuvo que “estamos siendo prácticamente el único centro del interior del país que hace trasplantes hepáticos, un tema que no hace el sector privado y también estamos realizando trasplantes de médulas, un servicio que lo estamos teniendo en el sector público”.

La sesión de este martes en el Senado.

Las seis leyes que obtuvieron media sanción este martes