Rebelión fiscal: ¿qué pasa en el Estado si nadie paga impuestos?

Javier Milei avaló los dichos de José Luis Espert, presidente de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados de la Nación, quien llamó a no pagar impuestos en la provincia de Buenos Aires, donde el gobernador Axel Kicillof subió fuertemente los impuestos. Lo que buscan es una especie de “rebelión fiscal”. Más allá de la discusión política, se abre el interrogante de ¿hasta dónde se puede llegar con un planteo así? Para despejar dudas, Guillermo Poch, abogado tributarista, habló en MDZ Radio 105.5 FM. ¿Qué pasa si se deja de pagar impuestos?

Guillermo Poch comenzó explicando que “en materia fiscal siempre hay que tratar de buscar certeza y previsibilidad. Los impuestos son coercitivos, o sea, uno no se puede dar el lujo de pagarlos, o no pagarlos”. Además hay que tener en cuenta que Argentina “está en un momento de crisis, entonces si uno hace todo un mix de análisis, y tiene que dar una opinión, lo peor que nos puede pasar es lo que está pasando. Han aumentado mucho los impuestos, que después a la gente le terminan incomodando y tampoco se puede pensar que un Estado puede estar viviendo sin impuestos”.

El abogado Poch agregó: “Un Estado necesita de los recursos tributarios, los impuestos siempre tienen que ser pagables, no en un monto que la gente no puede pagar. Después hay que atender otra situación donde todos tienen que poner sobre la mesa, en esta situación de crisis, algo de su parte”. Ante la posibilidad de no pagar impuestos, explicó que “desde el punto de vista de la técnica, eso no es posible. Los impuestos siempre tienen que ser racionales, justos y posibles de ser cancelados. Porque si absorbe una parte del patrimonio, uno puede, en definitiva, hacer un planteo de inconstitucionalidad. Nadie está mirando la situación real de la Argentina y estamos más en discusiones políticas que intentando buscar soluciones”.

Consultado sobre cuál sería una posible solución, Guillermo Poch argumentó que “habría que pensar como una Nación, donde la diligencia política es un actor importante y que todas las peleas en el ámbito político repercuten a nivel económico. Algún día tendremos que pensar como una familia donde tiene que reinar cierta armonía para que las cosas sean prósperas”.

La posibilidad de rebelión fiscal, para Poch, “nunca va a tener un resultado positivo porque los impuestos, por naturaleza, nacen de la coacción que tiene el Estado. Desde ese lugar, pensar en una situación donde la gente no pague no es viable porque el Estado necesita de los fondos”. Y agregó: “Desde el punto de vista de la técnica tributaria son malas las dos situaciones: un impuesto tan caro, y no pagarlo”.

