Insólito: cómo hace Paraguay para importar nafta desde Argentina y venderla más barata

Las asimetrías comerciales entre las ciudades fronterizas argentinas y paraguayas se acrecientan cada vez más. No sólo los alimentos, artículos de limpieza, bazar, electrodomésticos y vestimentas son más baratos en Paraguay, sino también la nafta.

En el caso específico de Posadas, ciudad fronteriza con Encarnación en el país vecino y unidas por el puente Roque González de Santa Cruz, el litro de nafta cuesta entre 560 y 640 pesos más, según el tipo de combustible .

En la capital de Misiones la nafta súper cuesta en promedio 2.249 pesos contra los 1.609 pesos que hay que pagar en la ciudad paraguaya .

De su parte, la nafta premium (V-Power de Shell) se comercializa a 2.539 pesos en Posadas y a 1.972 pesos en Paraguay .

La diferencia también se plantea en el caso del gasoil . Mientras el diésel regular vale 2.349 pesos el litro en Posadas; en Encarnación cuesta 1.902 pesos , es decir, 447 pesos menos por litro.

En tanto el diésel premium (V-Power) cuesta 2.639 pesos el litro en Posadas, contra 2.302 pesos en Encarnación, lo que implica una diferencia de 337 pesos por litro.

Con estos precios Paraguay se vuelve una opción mucho más conveniente para quienes buscan abastecerse de combustible.

Alícuotas y algo más

Lo sorprendente es que Paraguay importa una parte significativa de su combustible desde Argentina, incluyendo nafta y gasoil, siendo nuestro país uno de los principales proveedores de productos refinados.

Esta dependencia se debe a que ese país no cuenta con refinerías propias, convirtiendo a Argentina en un socio logístico y comercial clave para abastecer su mercado interno.

Pero lo llamativo es que aún importando combustibles desde Argentina los precios en surtidos son entre 22% y 30% menores que en estaciones de servicio de algunas ciudades misioneras.

La clave para entender cómo puede darse este escenario de precios más baratos es la estructura impositiva de cada país. Por empezar el IVA en Paraguay es 10,5% mientras que aquí es de 21%.

Pero además en Argentina rige el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) que grava con el 15,83% del precio final, el Impuesto al Dióxido de Carbono (8% del precio final), además del Impuesto al Cheque (1,2% del valor de la operación), más Ingresos Brutos, un impuesto provincial que puede variar 3% al 5%, y la Tasa de Inspección, Salud e Higiene (TISH) municipal.