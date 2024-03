La incómoda posición en la que quedarán varios legisladores por una ley

Se viene la discusión por la modificación de la ley de coparticipación de impuestos en Mendoza, es decir de los cambios en la manera en la se reparte el dinero de los impuestos a cada departamento. El Gobierno impulsa su propio proyecto, el peronismo otro, pero a la vez cada intendente quiere verse beneficiado con la nueva norma. Como el debate debe darse en la Legislatura provincial, los legisladores de los distintos frentes políticos se ven ante una difícil decisión: ¿responder a sus partidos o a los departamentos de los que provienen? Senadores y diputados advirtieron a MDZ que este debate los deja en una posición "incómoda".

El Gobierno provincial y los municipios dicen que cada vez tienen menos plata por la menor recaudación de impuestos producto de la crisis. Pero a la vez, en este contexto, apuntan a rediscutir la coparticipación aunque de distinta manera. El Ejecutivo enviaría en los próximos días a la Legislatura un proyecto de ley para discutir el coeficiente de diferencia regional, que ya anticipan desde algunos municipios habría pujas. Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, que son radicales, se quejan por los fondos que reciben actualmente mientras que Luján y Maipú, que reciben más fondos tras el censo 2022 que indicó que tienen más habitantes, no quieren verse perjudicados por la iniciativa del Gobierno de Alfredo Cornejo. Luján está administrada por Esteban Allasino (La Unión Mendocina) mientras que Maipú por el peronista Matías Stevanato.

Como contó MDZ, el PJ también tiene su propia idea de cómo debe cambiar la norma. La senadora Mercedes Derrache, quien responde a la intendenta de Santa Rosa y presidenta del peronismo, Flor Destéfanis, elaboró una iniciativa para que se replantee la cuestión de la distribución primaria, que implica cómo se reparten los recursos entre la provincia y los departamentos. Es decir que los municipios reciban en total más porcentaje de lo que les queda de coparticipación actualmente y no que el debate legislativo pase sólo por modificar el coeficiente de diferencia regional como quiere el Gobierno.

Por otro lado, Allasino presentó en la Suprema Corte de Justicia un reclamo por 15 mil millones de coparticipación adeudada que entiende no se le pagaron a la provincia luego de que el máximo tribunal añadiera al territorio lujanino la zona comprendida entre las calles Terrada y Vieytes, y entre Juan José Paso y Azcuénaga y Vertientes del Pedemonte, por lo tanto el municipio debió prestar más servicios. El Gobierno no está de acuerdo con este pedido que hizo el lujanino. Antes, los intendentes de Godoy Cruz y de Las Heras, Diego Costarelli y Francisco Lo Presti, respectivamente, ambos de Cambia Mendoza, habían presentado unas semanas antes un recurso administrativo para que el cálculo de la coparticipación se hiciera sobre el censo 2010 y no sobre el 2022 por entender que está mal hecho y por lo tanto reciben menos plata porque tienen más habitantes de lo que dice la medición nacional.

Lo Presti y Costarelli pidiendo que se haga el cálculo por con el censo 2010.

Tensión y más tensión y en el medio, lo que no abunda en estos tiempos: la plata. Pero en el medio también los legisladores que no saben si responder los pedidos de los jefes comunales de los departamentos de donde son oriundos y muchos de ellos tienen militancia o los de los intendentes de su propio frente electoral. "Estamos en una posición incómoda, lo venimos charlando con varios legisladores", sostuvo un diputado a MDZ. "Yo me cuido hasta de darle me gusta a las publicaciones de uno de los intendentes de mi partido sobre coparticipación porque soy de otro departamento", agregó otro quien además, tiene mucho territorio.

En ese sentido, el senador por La Unión Mendoza, Gabriel Pradines, quien fue candidato a intendente de Guaymallén (es decir que está en medio de la puja Guaymallén-Luján de Cuyo) explicó que: "Lo que puedo asegurar es que estamos dispuesto a rediscutir el porcentaje que de manera discrecional favorece a Godoy Cruz. En Mendoza, tenemos una especie de provincia de Buenos Aires y es ese departamento que recibe más fondos", se quejó. Quien se encuentra en una situación similar -o más compleja- es el presidente provisional del Senado, Martín Kerchner, quien deberá representar al Ejecutivo pero proviene de Luján y de hecho, hace cuatro años, fue candidato a intendente.

El intendente de Rivadavia, Ricardo Mansur, del partido departamental Sembrar se adelantó a esta discusión y hace diez días dejó las peleas de lado que existen entre él y el exintendente y actual diputado Miguel Ángel Ronco (Cambia Mendoza) y lo llamó a una reunión junto a otra diputada por Rivadavia, Gabriela Lizana, referente del Frente Renovador en Mendoza y quien pertenece al bloque del PJ. A ambos les pidió que lo apoyen por el reclamo por mayor coparticipación para la comuna. Volvió a hablar del tema este viernes 15 cuando inauguró el periodo de sesiones ordinarias.