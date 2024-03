El cambio de fondo que pide el PJ en medio de la guerra por la coparticipación

En medio de la guerra entre intendentes por el reparto de la coparticipación y ante la expectativa de que el Gobierno de Mendoza presente un proyecto de ley para modificar uno de los puntos del reparto, desde el Partido Justicialista (PJ) exigieron un cambio de fondo en la distribución de los recursos de parte de la provincia a los municipios para evitar “desigualdad” entre los departamentos.

La propuesta surgió de parte de la senadora provincial Mercedes Derrache, una de las principales voces en materia económica y financiera del peronismo en la Legislatura y dirigente que responde a la intendenta Flor Destéfanis, actual presidenta del PJ de Mendoza.

En concreto, la legisladora plantea una reforma en la distribución primaria de los recursos coparticipables de la provincia, ampliando la masa de fondos que se distribuye entre los departamentos, en lugar de una reformar el reparto secundario modificando uno de los índices, como pretendería el oficialismo.

La legislación provincial actual establece que la distribución de los recursos coparticipables entre los 18 departamentos se realiza teniendo en cuenta tres criterios. El 25% se reparte en partes iguales entre las comunas, el 10% se distribuye en base al coeficiente de equilibrio del desarrollo regional y el 65% se envía en proporción a la población de cada departamento.

Según revelaron recientemente desde el radicalismo, el Ejecutivo enviaría en los próximos días a la Legislatura un proyecto de ley para discutir el coeficiente de diferencia regional. El presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, adelantó que “el cambio del coeficiente de diferencia regional es algo lógico. No tiene nada que ver con los partidos políticos. Hay municipios peronistas y radicales que van a ganar o a perder”.

Esta iniciativa se da en medio de una fuerte puja entre los intendentes del Gran Mendoza, luego de que los datos del Censo 2022 modificaran el reparto de la coparticipación debido al crecimiento poblacional que tuvieron algunos departamentos como Luján y Maipú y afectara a otros como Godoy Cruz, Las Heras o Guaymallén.

Asimismo, algunos intendentes como Diego Costarelli y Francisco Lo Presti reclamaron por vía administrativa para que se retrotraigan los cambios, mientras que el jefe comunal de Luján, Esteban Allasino presentó una demanda ante la Suprema Corte de Justicia reclamando una deuda de 15.000 millones de pesos.

En medio de esta disputa, la senadora Derrache manifestó que es necesario replantear nuevamente la cuestión de la distribución primaria, que es como se reparten los recursos entre la provincia y los departamentos. “La provincia hoy se queda con el 81,2 % de los recursos y los municipios con el 18,8 %. Los departamentos necesitan más de este porcentaje para hacer frente a sus gastos”, planteó la legisladora peronista.

Indicó que Mendoza debe discutir un nuevo sistema de coordinación financiera y coparticipación con sus municipios, para no seguir fomentando la “desigualdad”. “Sin algún tipo de herramientas de reparto centralizado de los recursos es imposible corregir asimetrías y desigualdades, tornándose imposible una política redistributiva que busque mayor equidad en el desarrollo de las comunidades que integran en este caso a las provincias. Venimos observando en los últimos años una marcada discrepancia en el reparto de los recursos que se destina de la provincia a los departamentos, esto no le permite a los municipios crecer o desarrollarse en igualdad de condiciones, hay comunas que no tienen cloacas, red de agua potable, asfalto”, manifestó la senadora.

Argumentó que desde hace algunas décadas a las atribuciones tradicionales de los municipios se le han agregado nuevos roles y responsabilidades. “La realidad nos demuestra que los municipios aportan de sus propios recursos para servicios cuya obligación es exclusiva de la provincia, sean prestados por bienes y personas a cargo de los gobiernos municipales, como por ejemplo obras viales de competencia provincial, equipamiento materiales y personal abocados a la salud, a seguridad. La provincia de Mendoza debe discutir un nuevo sistema de coordinación financiera y coparticipación entre el gobierno provincial y sus gobiernos municipales”, propuso Derrache.

Entre los fundamentos de su planteo, la dirigente peronista remarcó que la actual Ley 6396, que reemplazó la Ley 5379 en el año 1996, mantuvo hasta el año 2009 la conformación de la masa primaria, es decir qué y cómo se distribuyen los recursos entre el estado provincial y municipal.

“La distribución secundaria, que es la que asigna a los municipios los recursos coparticipables y los distribuye según índices, no lo hace por sus necesidades insatisfechas, eficiencia en la administración y ejecución de sus recursos, extensión territorial vs. poblacional, sino todo lo contrario, lo hace con índices duros de nula incidencia sobre buenas prácticas en la administración de los recursos, además no tiene contemplaciones de ninguna variable tipo densidad poblacional, índices redistributivos, que permita por ejemplo contemplar el desarrollo social, económico y equitativo de toda la provincia”, advirtió.

Respecto del coeficiente de equilibrio del desarrollo regional sostuvo que el índice no ha sido modificado en los años subsiguientes a 1996, por lo que no se puede confirmar que los valores reflejen la realidad que presuntamente los legisladores observaron en la década del 90.