Duro cruce entre Manuel Adorni y Alberto Fernández por los primeros 100 días del Gobierno de Javier Milei

El vocero presidencial, Manuel Adorni, mantuvo un fuerte cruce con el expresidente Alberto Fernández, quien había criticado los 100 primeros días de gestión como presidente de Javier Milei.

"100 días de gobierno, nada más que agregar", ironizó Fernández al compartir una serie de estadísticas sobre el deterioro de varias variables económicas en los primeros meses del año.

100 días de gobierno, nada más que agregar. https://t.co/WdoUdApZuq — Alberto Fernández (@alferdez) March 18, 2024

Adorni recogió el guante y le contestó en duros términos al exmandatario. "Estimado Alberto: en su caso los primeros “100 días de gobierno” no resultan la mejor referencia. El día que se cumplieron los suyos, usted se encargó de decretar una cuarentena interminable y cavernícola que dio paso además del propio encierro al cierre de las escuelas, a una emisión monetaria descontrolada que terminó con el tiempo de destruir nuestra castigada moneda, a la “fiesta de Olivos” (donde se festejaba un cumpleaños mientras nosotros cerrábamos comercios y nuestros niños no se educaban) y a un esquema de vacunación que benefició a muchos que no debieron ser prioridad", recordó el vocero presidencial.

El mensaje de Manuel Adorni contra Alberto Fernández

Y completó: "Esos tiempos dieron paso también a la liberación de presos y a muchos que no pudieron despedir a sus seres queridos. También fueron días donde los “intereses de las leliqs” no sirvieron para aumentar jubilaciones y donde ese cuestionó el mérito y hasta la importancia de los planes económicos. Saludos".